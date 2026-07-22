В музее Краснодара пройдет литературный завтрак о женах Толстого, Достоевского, Булгакова и Набокова

Участники обсудят Софью Толстую, Анну Достоевскую, Елену Булгакову и Веру Набокову. Гости попробуют разобраться, какую роль они сыграли в сохранении семейных архивов, издании рукописей и популяризации литературного наследия своих супругов.

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 26 июля литературный завтрак. Он посвящен женщинам, чьи судьбы переплелись с именами великих русских писателей.

Перечисленные женщины вошли в историю не только как спутницы великих писателей, но и как самостоятельные личности. Софья Толстая была талантливой издательницей, занималась живописью и фотографией, а также вела активную общественную деятельность.

Анна Достоевская появилась в жизни писателя как стенографистка, которой поручили спасти роман «Игрок» от срыва сроков. После смерти мужа она издала семь полных собраний сочинений Федора Михайловича.

Елена Булгакова стала главным женским прототипом в романе «Мастер и Маргарита». Именно она настояла на публикации рукописи спустя 26 лет после смерти мужа.

Вера Набокова была «теневым соавтором», редактором, переводчиком и агентом своего мужа. Когда супруг пытался уничтожить «Лолиту», именно она предотвратила это и настояла на публикации, что принесло Владимиру Владимировичу мировую славу.

Литературный завтрак состоится 26 июля в музее имени Фелицына. Подробности можно уточнить у организаторов.