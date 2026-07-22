В музее Краснодара пройдет литературный завтрак о женах Толстого, Достоевского, Булгакова и Набокова

Краснодарский край

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  • © Фото magnific, сайт magnific.com
    © Фото magnific, сайт magnific.com

Участники обсудят, какую роль сыграли жены в популяризации литературного наследия своих супругов (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 26 июля литературный завтрак. Он посвящен женщинам, чьи судьбы переплелись с именами великих русских писателей.

Участники обсудят Софью Толстую, Анну Достоевскую, Елену Булгакову и Веру Набокову. Гости попробуют разобраться, какую роль они сыграли в сохранении семейных архивов, издании рукописей и популяризации литературного наследия своих супругов.

Портреты маленького человека в большой стране:

Перечисленные женщины вошли в историю не только как спутницы великих писателей, но и как самостоятельные личности. Софья Толстая была талантливой издательницей, занималась живописью и фотографией, а также вела активную общественную деятельность.

Анна Достоевская появилась в жизни писателя как стенографистка, которой поручили спасти роман «Игрок» от срыва сроков. После смерти мужа она издала семь полных собраний сочинений Федора Михайловича.

Елена Булгакова стала главным женским прототипом в романе «Мастер и Маргарита». Именно она настояла на публикации рукописи спустя 26 лет после смерти мужа.

Вера Набокова была «теневым соавтором», редактором, переводчиком и агентом своего мужа. Когда супруг пытался уничтожить «Лолиту», именно она предотвратила это и настояла на публикации, что принесло Владимиру Владимировичу мировую славу.

Литературный завтрак состоится 26 июля в музее имени Фелицына. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка «Миры М. А. Булгакова. Театральный роман». Можно увидеть костюмы, аксессуары и другой реквизит, который использовали в представлениях или киносъемках по мотивам литературных произведений писателя.

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