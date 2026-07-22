«Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries снял с себя ответственность за убытки продавцов при атаках БПЛА

«Яндекс Маркет» изменил оферту, согласно которой ущерб от падения БПЛА, обстрелов или введения режима ЧС относится к обстоятельствам непреодолимой силы

Изменения затронули раздел «Обстоятельства непреодолимой силы». Теперь в перечень форс-мажоров, освобождающих маркетплейс от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, включены «события чрезвычайного характера» — в том числе удары беспилотных летательных аппаратов.

22 июля телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» сообщил , что «Яндекс Маркет» стал третьим крупным маркетплейсом, который официально исключил удары беспилотников из числа обстоятельств, за которые он несет ответственность перед продавцами. Новые условия договора о размещении товарных предложений вступили в силу 20 июля.

В тексте оферты уточняется, что под это определение попадают «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая беспилотные), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов». Помимо дронов, в список форс-мажорных причин вошли теракты, военные и боевые действия, оборонительные мероприятия, введение военного или чрезвычайного положения, а также любые другие специальные правовые режимы.

Это означает, что при повреждении складов или утрате товаров в результате подобных инцидентов маркетплейс не будет компенсировать продавцам потери.

Ранее аналогичные изменения в свои оферты внесли Ozon и Wildberries.

Напомним, ночью 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. По предварительным подсчетам, маркетплейс потерял до 9% складских мощностей, их восстановление обойдется компании в 33 млрд рублей.

22 июля атаке БПЛА подвергся логистический комплекс Wildberries в Краснодаре. Девять человек пострадали, один местный житель скончался.