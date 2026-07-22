Учителя с 25-летним стажем будут «Ветеранами труда». Какие есть льготы?

Педагогам с 25-летним стажем начнут присваивать звание «Ветеран труда» с июля 2026 года. На Кубани уже действует прибавка к зарплате учителей — с января выплаты выросли до 15 тыс. рублей в месяц

20 июля «Парламентская газета» сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус учителя и предусматривающий присвоение звания «Ветеран труда» педагогам с общим стажем педагогической работы не менее 25 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо этого, указ вводит:

наставничество не менее чем на год для педагогов, впервые приступающих к работе;

бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам;

бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам.

Учителям также предусмотрено право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже раза в месяц и защита от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с профессиональной деятельностью. Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть нормы учебной нагрузки педагогов.