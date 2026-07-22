Учителя с 25-летним стажем будут «Ветеранами труда». Какие есть льготы?
Педагогам с 25-летним стажем начнут присваивать звание «Ветеран труда» с июля 2026 года. На Кубани уже действует прибавка к зарплате учителей — с января выплаты выросли до 15 тыс. рублей в месяц
20 июля «Парламентская газета» сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус учителя и предусматривающий присвоение звания «Ветеран труда» педагогам с общим стажем педагогической работы не менее 25 лет. Документ опубликован на портале правовой информации.
Помимо этого, указ вводит:
- наставничество не менее чем на год для педагогов, впервые приступающих к работе;
- бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам;
- бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам.
Учителям также предусмотрено право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже раза в месяц и защита от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в связи с профессиональной деятельностью. Правительству поручено в течение шести месяцев утвердить единый образец удостоверения учителя и пересмотреть нормы учебной нагрузки педагогов.
Любовь к детям, плетение маскировочных сетей, некомпетентные чиновники и зарплата в 35-40 тысяч:
Само по себе звание «Ветеран труда» не дает федеральных льгот — конкретный набор мер поддержки устанавливают регионы. В Краснодарском крае ветеранам труда, достигшим пенсионного возраста, положены:
- ежемесячная денежная выплата в размере 551 рубля,
- компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг,
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственной и муниципальной медицине.
Напомним, что меры поддержки учителей на Кубани расширяются и на региональном уровне. 4 декабря Законодательное собрание Краснодарского края утвердило повышение доплат работникам образования: с 1 января 2026 года выплаты воспитателям детских садов выросли вдвое — с 5 до 10 тыс. рублей, а учителям школ и узким специалистам — с 10 до 15 тыс. рублей.
Ранее «Парламентская газета» разбирала, какой особый статус для учителей обсуждался и какие госгарантии предлагали ввести без ограничений.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2025 года власти Краснодара увеличили выплаты учителям и воспитателям. Педагогам будут платить по 25 тыс. рублей для компенсации ипотеки.