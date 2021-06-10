ФБК и Штабы Навального признали экстремистскими организациями

Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) были признаны в РФ иноагентами. Теперь ФБК, ФЗПГ и штабы Навального относятся к экстремистским организациям. Им запретили распространять любую информацию, участвовать в выборах, организовывать акции и совершать финансовые операции. Рядовым сотрудникам организаций, а также тем, кто совершает «умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации», будет грозить до шести лет лишения свободы, сообщила «Команда 29», которая представляла в суде их интересы. Суд удовлетворил требования прокуратуры Москвы. Иск о признании организаций экстремистскими ведомство подало еще в апреле. В прокуратуре считают, что под прикрытием либеральных лозунгов организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации и для изменения основ конституционного строя.

«При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории РФ, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», — говорится в иске прокуратуры. Заседание началось 9 июня в 10:00 и длилось 12,5 часов. За это время было только два перерыва. Вечером защита ФБК попросила сделать перерыв для принятия еды и воды, но судья отказал. Также судья отказал в просьбе вызвать в суд самого Навального, написала в своем телеграме «Команда 29».

Заседание проходило в закрытом режиме, прессу и слушателей не пустили. Это объяснили тем, что в материалах есть данные, составляющие гостайну. «Коммерасантъ» сообщил, что в материалах дела фигурировали активисты, независимые политики и обычные граждане, которые даже косвенно не связаны с ФБК. Например, в деле фигурирует нижегородская журналистка Ирина Славина, которую обвинили в оправдании терроризма, или житель Татарстана, который выгрузил на сайт «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера. Адвокаты объединения «Команда 29» подавали иск о рассекречивании дела, но суд его отклонил. Представители ответчиков требовали суд разъяснить, могут ли они ознакомиться с секретными материалами, но ходатайство также отклонили.

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