Власти Краснодара потратят 9 млн рублей на ремонт кондиционеров в общественном транспорте

В Краснодаре приведут в порядок 266 сплит-систем в городских трамваях, троллейбусах и автобусах

15 июля власти Краснодара опубликовали тендер на портале госзакупок. В нем сказано, что администрация города направит 9 млн рублей на обслуживание и ремонт систем кондиционирования в муниципальном транспорте. Подрядчика определят 24 июля. Отмечается, что указанная сумма — это начальная цена контракта, в ходе торгов она может снизиться.

Адресное открытие дверей в транспорте Краснодара экономит 15% энергии, но все еще непривычно для пассажиров:

Согласно закупочной документации, ремонту подлежат сами кондиционеры, датчики температуры, фильтры и шланги. Специалисты приведут в норму около 266 установок.

Обслуживать транспорт будут на базах троллейбусных депо № 1 и № 2, а также в Восточном трамвайном депо. Все работы планируют выполнить до 31 августа 2027 года.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день кондиционерами оснащено всего 40,3% общественного транспорта Краснодара, из-за чего в летнюю жару горожане часто жалуются на духоту в поездках.