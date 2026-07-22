Власти Краснодара потратят 9 млн рублей на ремонт кондиционеров в общественном транспорте

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре приведут в порядок 266 сплит-систем в городских трамваях, троллейбусах и автобусах

15 июля власти Краснодара опубликовали тендер на портале госзакупок. В нем сказано, что администрация города направит 9 млн рублей на обслуживание и ремонт систем кондиционирования в муниципальном транспорте. Подрядчика определят 24 июля.

Отмечается, что указанная сумма — это начальная цена контракта, в ходе торгов она может снизиться.

Адресное открытие дверей в транспорте Краснодара экономит 15% энергии, но все еще непривычно для пассажиров:

Согласно закупочной документации, ремонту подлежат сами кондиционеры, датчики температуры, фильтры и шланги. Специалисты приведут в норму около 266 установок.

Обслуживать транспорт будут на базах троллейбусных депо № 1 и № 2, а также в Восточном трамвайном депо. Все работы планируют выполнить до 31 августа 2027 года.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день кондиционерами оснащено всего 40,3% общественного транспорта Краснодара, из-за чего в летнюю жару горожане часто жалуются на духоту в поездках.

Как писали Юга.ру, в июне в краснодарских трамваях появились терминалы для оплаты проезда наличными. Но пользоваться ими пока нельзя.

Деньги Дороги Закупки Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

Учителя с 25-летним стажем будут «Ветеранами труда». Какие есть льготы?
«Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries снял с себя ответственность за убытки продавцов при атаках БПЛА
В музее Краснодара пройдет литературный завтрак о женах Толстого, Достоевского, Булгакова и Набокова
Власти Краснодара потратят 9 млн рублей на ремонт кондиционеров в общественном транспорте
В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16
В Краснодаре искусствовед расскажет о мозаике, украшающей фарфоровый завод «Чайка»

Лента новостей

Реклама на сайте