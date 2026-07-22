В Краснодаре сирены и смс-предупреждения заработали позже атаки БПЛА
Краснодарцы заявили, что экстренное оповещение в городе происходит с серьезной задержкой
Ночью 22 июля жители Краснодара услышали громкие звуки в небе. Только спустя 30—40 минут завыли сирены — в городе объявили опасность из-за атаки БПЛА.
Жительница кубанской столицы сообщила Юга.ру, что проснулась от звука взрыва в небе. Затем была атака на логистический комплекс Wildberries, и только потом она услышала сирены. По словам ее соседей, доступ на парковки в это время был закрыт, убежищ в ЖК нет.
Предупреждать будут не всех:
В чате МЦУ люди возмутились, что экстренное оповещение в городе происходит с серьезной задержкой. Приводим некоторые комментарии:
- «Сирены были включены после налета».
- «Я проснулся как раз от сирены. Захожу в чаты, а уже два часа, как прилетает».
- «Почему молчит МЦУ?!!! Почему просыпаешься не от предупреждений, а от этого [взрывов — прим. Юга.ру]?»
- «Сначала взрывы, через полчаса — сирены».
- «МЦУ, где рекомендации, что делать? Густой дым идет на многоэтажные дома, уже как с час першение в горле, окна-то закрыли, и все равно не помогает. Нет публикаций, что делать».
- «Только сирен еще и не хватает! И что бы вы делали, если бы сирены? Вот включили на КСК сейчас, и куда бежать? Убежищ-то нет, а где есть, они закрыты! Кто их должен открывать? Уже не стреляют, так сирены воют!»
Также краснодарцы сообщили, что смс о беспилотной опасности или вообще не приходили, или были доставлены только утром.
Напомним, в Карасунском округе Краснодара обломки беспилотника попали на территорию гаражного кооператива. В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме.
В Пашковском микрорайоне повреждены крыша и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. В станице Динской дроны попали в два частных дома. Во всех случаях пострадавших нет.
Серьезные последствия зафиксировали в результате удара по логистическому комплексу Wildberries, там произошел пожар, который до сих пор тушат. Сотрудников быстро эвакуировали, однако 10 человек пострадали. Четверых госпитализировали, еще шестерым оказали помощь на месте.
Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок.