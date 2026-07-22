В Краснодаре сирены и смс-предупреждения заработали позже атаки БПЛА

Краснодарцы заявили, что экстренное оповещение в городе происходит с серьезной задержкой

Жительница кубанской столицы сообщила Юга.ру, что проснулась от звука взрыва в небе. Затем была атака на логистический комплекс Wildberries, и только потом она услышала сирены. По словам ее соседей, доступ на парковки в это время был закрыт, убежищ в ЖК нет.

Ночью 22 июля жители Краснодара услышали громкие звуки в небе. Только спустя 30—40 минут завыли сирены — в городе объявили опасность из-за атаки БПЛА.

Предупреждать будут не всех:

В чате МЦУ люди возмутились, что экстренное оповещение в городе происходит с серьезной задержкой. Приводим некоторые комментарии:

«Сирены были включены после налета».

«Я проснулся как раз от сирены. Захожу в чаты, а уже два часа, как прилетает».

«Почему молчит МЦУ?!!! Почему просыпаешься не от предупреждений, а от этого [взрывов — прим. Юга.ру]?»

«Сначала взрывы, через полчаса — сирены».

«МЦУ, где рекомендации, что делать? Густой дым идет на многоэтажные дома, уже как с час першение в горле, окна-то закрыли, и все равно не помогает. Нет публикаций, что делать».

«Только сирен еще и не хватает! И что бы вы делали, если бы сирены? Вот включили на КСК сейчас, и куда бежать? Убежищ-то нет, а где есть, они закрыты! Кто их должен открывать? Уже не стреляют, так сирены воют!»

Также краснодарцы сообщили, что смс о беспилотной опасности или вообще не приходили, или были доставлены только утром.

Напомним, в Карасунском округе Краснодара обломки беспилотника попали на территорию гаражного кооператива. В Прикубанском округе фрагменты дрона повредили балкон и остекление квартиры в многоэтажном доме.

В Пашковском микрорайоне повреждены крыша и окна в пятиэтажном многоквартирном доме. В станице Динской дроны попали в два частных дома. Во всех случаях пострадавших нет.

Серьезные последствия зафиксировали в результате удара по логистическому комплексу Wildberries, там произошел пожар, который до сих пор тушат. Сотрудников быстро эвакуировали, однако 10 человек пострадали. Четверых госпитализировали, еще шестерым оказали помощь на месте.