В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16

Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Сообщалось, что повреждены два многоэтажных дома в Карасунском округе и Пашковском микрорайоне.

22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество домов, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, продолжает расти. По последним данным, их число увеличилось до 16.

Подтверждены повреждения 10 частных жилых домов и 6 многоквартирных. Комиссии по оценке ущерба продолжают работать на всех адресах, фиксируя масштабы разрушений — выбитые окна, поврежденные крыши и фасады.