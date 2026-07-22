В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Краснодаре последствия атаки БПЛА становятся масштабнее

Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Сообщалось, что повреждены два многоэтажных дома в Карасунском округе и Пашковском микрорайоне.

22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество домов, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, продолжает расти. По последним данным, их число увеличилось до 16.

Подтверждены повреждения 10 частных жилых домов и 6 многоквартирных. Комиссии по оценке ущерба продолжают работать на всех адресах, фиксируя масштабы разрушений — выбитые окна, поврежденные крыши и фасады.

«Паспорта и вещи остались внутри»:

В медицинских учреждениях города остаются три человека, пострадавших в ходе инцидента. Ранее стало известно, что в больнице Краснодара умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries.

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries.

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В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16
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