В Краснодаре число пострадавших от атаки БПЛА домов увеличилось до 16
В Краснодаре последствия атаки БПЛА становятся масштабнее
Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Сообщалось, что повреждены два многоэтажных дома в Карасунском округе и Пашковском микрорайоне.
22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество домов, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, продолжает расти. По последним данным, их число увеличилось до 16.
Подтверждены повреждения 10 частных жилых домов и 6 многоквартирных. Комиссии по оценке ущерба продолжают работать на всех адресах, фиксируя масштабы разрушений — выбитые окна, поврежденные крыши и фасады.
«Паспорта и вещи остались внутри»:
В медицинских учреждениях города остаются три человека, пострадавших в ходе инцидента. Ранее стало известно, что в больнице Краснодара умерла девушка, раненная при атаке БПЛА на склад Wildberries.
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries.