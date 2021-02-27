Полиция задержала, а затем отпустила координаторку краснодарского штаба Навального в день акции памяти Бориса Немцова

Днем 27 февраля в Краснодаре прошла траурная акция сторонников Бориса Немцова

Напомним, политика и оппозиционера Бориса Немцова застрелили в Москве на мосту перед Кремлем 27 февраля 2015 года. За несколько часов до этого он был в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и критиковал политику президента России Владимира Путина в отношении Украины. СК обвинил в заказном убийстве пятерых уроженцев кавказских республик. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет. Следствие назвало организатором преступления Руслана Мухудинова, однако с 2015 года он числится в международном розыске. Известно, что осужденные жаловались на пытки и обращались в ЕСПЧ, а Совет Европы, в который входит Россия, отмечал, что исполнители убийства могли действовать после указания или одобрения чеченских властей. Как проходила акция памяти в Краснодаре? Днем 27 февраля 2021 года в краевой столице провели несогласованную акцию памяти политика. Как писал «Кавказский узел», на площади перед администрацией края собрались более 40 человек, недалеко от них встали автозаки. Один из участников, Сергей, отмечал корреспонденту издания, что собравшиеся проводят не «митинг и шествие», а «молчат» в память о Немцове.

Участники вышли с плакатами, а позже поставили портреты Немцова к зданию музея Фелицына и возложили цветы, установили свечи. Журналист Юга.ру передавала, что к 14:00 на месте проведения акции уже никого не было, а паблик «Туподар Краснодар» написал, что позже место возложения цветов «зачистили».

Центр Краснодара сегодня прекрасен ♥️ pic.twitter.com/8tl4aid1O4 — тортик панчо (@panchocake) February 27, 2021

Прямо сейчас в Краснодаре проходит акция памяти Бориса Немцова pic.twitter.com/9HZSUKifNt — Голос Кубани (@goloskubani) February 27, 2021

Также порталу Юга.ру стало известно, что перед акцией в центре города задержали активиста Виталия Вотановского. Он рассказал Юга.ру, что увидел в парке около администрации несколько групп полицейских, сфотографировал их, а затем подошел поздороваться к начальнику отдела уголовного розыска городской полиции Сергею Сахно. По словам Вотановского, тот начал махать рукой своим подчиненным. Они подошли к мужчине, задержали его, отвели в отделение полиции и провели опрос. После этого его отпустили без составления протокола. Почему задержали координаторку краснодарского штаба Навального? В этот же день юрист и активист Михаил Беньяш рассказал, что в Горячем Ключе задержали Анастасию Панченко. Он выложил рапорт, согласно которому сотрудники МВД установили, что «группа неустановленных лиц организовывает и призывает к проведению несанкционированного митинга на территории Краснодара 27 февраля». Полицейский попросил организовать проверку в связи с тем, что «митингующие» могут спровоцировать формирование негативного мнения о действующей власти: «[Существует] вероятность провокационных действий со стороны митингующих в отношении органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов, с целью дальнейшего освещения дезинформации в сети «Интернет» и формирования негативного мнения у граждан о действующей государственной власти».