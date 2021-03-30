Главу штаба Навального в Краснодаре оштрафовали на 50 тыс. рублей за сторис с целующимися девушками

Краснодарский край

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Координатора краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко 30 марта оштрафовали по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за сторис в инстаграме

Напомним, 14 февраля, в день акции в поддержку осужденного политика Алексея Навального, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко выложила в сторис на своей странице в инстаграме две фотографии. На них изображены две девушки и человек, державший плакат с надписью «Любовь сильнее страха».

22 февраля стало известно, что на Панченко составили протокол по ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Эта статья предусматривает штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. В рапорте полицейских говорилось, что пары «осуществляли тактильные прикосновения губами друг к другу». При этом сотрудники МВД неправильно определили пол людей на фото — они указали, что губами соприкасаются двое парней, хотя на самом деле это были девушки.

Панченко рассказывала порталу Юга.ру, что в отделе полиции она вместе с адвокатом Михаилом Беньяшем написали объяснительную, что прикосновение губами — не пропаганда. В пример девушка и юрист привели случаи из литературы и советского кинематографа, а также фото целующегося Брежнева. Однако полицейские всё равно составили протокол.

30 марта Беньяш в своем телеграм-канале сообщил, что суд признал Панченко виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Девушку оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Алексей Навальный Краснодар ЛГБТ

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Главу штаба Навального в Краснодаре оштрафовали на 50 тыс. рублей за сторис с целующимися девушками
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