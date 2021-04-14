Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики

Краснодарский край

Распечатать

Координаторку штаба Навального Анастасию Панченко 14 апреля задержали на выезде из Краснодара

Днем 14 апреля руководитель штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасия Панченко вместе с четырьмя сотрудниками выехала на съемки расследования в Геленджик.

На выезде из краевого центра группу остановили госавтоинспекторы. Панченко рассказала журналистке портала Юга.ру, что сначала силовики заподозрили их в поездке на BlaBlaCar (сервис считается незаконным в минтрансе Краснодарского края, хотя Краснодарский краевой суд и Арбитражный суд Москвы отказались считать перевозки через BlaBlaCar вне закона).

Читайте также:

Затем к задержанной группе вышел полицейский из уголовного розыска Виктор Голубев, который ранее задерживал Анастасию Панченко за организацию митинга в поддержку Навального.

Полицейский заявил, что по девушке проходит «проверка материала». Панченко отправили на медицинское освидетельствование, подозревая, что она употребила наркотики. Тест показал отрицательный результат.

Полицейские спрашивали у задержанных, собираются ли они организовывать митинги. В итоге из-за разбирательств Панченко и другие сотрудники штаба не смогли попасть в Геленджик — они пробыли в участке почти до 18:00.

Ранее Юга.ру писали, что в день акции памяти Бориса Немцова полиция задержала Анастасию Панченко за организацию и призыву к митингу, а в конце марта ее оштрафовали на 50 тыс. рублей за сторис с целующимися девушками.

Алексей Навальный Краснодар Полиция

Новости

Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики
Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района
К сотрудникам студенческого журнала DOXA в Москве пришли с обысками из-за публикаций о протестах
Водителям Краснодара придется ездить по дворам многоэтажек во время ремонта улицы 40-летия Победы
В Краснодаре будут судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей
В Юбилейный микрорайон Краснодара снова можно попасть на троллейбусе № 8. Он не ходил почти месяц из-за провала дороги

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Сегодня, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Вчера, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале