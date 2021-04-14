Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики

На выезде из краевого центра группу остановили госавтоинспекторы. Панченко рассказала журналистке портала Юга.ру, что сначала силовики заподозрили их в поездке на BlaBlaCar (сервис считается незаконным в минтрансе Краснодарского края, хотя Краснодарский краевой суд и Арбитражный суд Москвы отказались считать перевозки через BlaBlaCar вне закона).

Днем 14 апреля руководитель штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасия Панченко вместе с четырьмя сотрудниками выехала на съемки расследования в Геленджик.

Затем к задержанной группе вышел полицейский из уголовного розыска Виктор Голубев, который ранее задерживал Анастасию Панченко за организацию митинга в поддержку Навального.

Полицейский заявил, что по девушке проходит «проверка материала». Панченко отправили на медицинское освидетельствование, подозревая, что она употребила наркотики. Тест показал отрицательный результат.

Полицейские спрашивали у задержанных, собираются ли они организовывать митинги. В итоге из-за разбирательств Панченко и другие сотрудники штаба не смогли попасть в Геленджик — они пробыли в участке почти до 18:00.