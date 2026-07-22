«Паспорта и вещи остались внутри». Сотрудник склада Wildberries рассказал, как люди эвакуировались во время пожара в Краснодаре
Во время пожара на складе Wildberries в Краснодаре сотрудники в спешке покидали здание, оставив внутри документы и личные вещи. Один из работников рассказал Юга.ру, как проходила эвакуация
Сотрудник краснодарского склада Wildberries, пострадавшего после атаки беспилотников в ночь на 22 июля, рассказал Юга.ру, что во время эвакуации люди выбегали из здания в рабочей одежде, не успев забрать документы и личные вещи.
«Паспорта сгорели, вещи остались внутри. Мы выбегали через ворота для машин, где обычно ездят фуры», — рассказал собеседник.
По его словам, само здание одноэтажное, однако внутри расположены многоуровневые конструкции, что усложняет ориентирование во время эвакуации.
Сотрудник также рассказал, что после атаки на склад Wildberries в Подмосковье многие работники стали опасаться ночных смен.
«После Подмосковья я предполагал, что это может произойти. Поэтому перестал выходить в ночь», — отметил он.
По словам собеседника, сейчас ночью работают в основном сотрудники, у которых сменный график. Остальные, по возможности, стараются выбирать дневные смены.
Он также сообщил, что около 95% сотрудников оформлены по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), поэтому не рассчитывают на выплаты. По его словам, часть работников смогут перейти на склад компании в Адыгее, однако количество мест там ограничено. Трудовые договоры, как утверждает собеседник, есть лишь у немногих сотрудников, в основном у офисного персонала.
Кроме того, собеседник рассказал, что, по имеющейся у него информации, одна из сотрудниц получила осколочное ранение, ее обнаружили у железнодорожных путей. Официально эти сведения на момент публикации не подтверждались.
Как писали Юга.ру, ночью 22 июля Краснодар подвегся атаке БПЛА. Под удар попали дома, гаражный кооператив и склад Wildberries. По последним данным, пострадало десять человек, трое из них — в тяжелом состоянии.