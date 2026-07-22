«Паспорта и вещи остались внутри». Сотрудник склада Wildberries рассказал, как люди эвакуировались во время пожара в Краснодаре

Во время пожара на складе Wildberries в Краснодаре сотрудники в спешке покидали здание, оставив внутри документы и личные вещи. Один из работников рассказал Юга.ру, как проходила эвакуация

Сотрудник краснодарского склада Wildberries, пострадавшего после атаки беспилотников в ночь на 22 июля, рассказал Юга.ру, что во время эвакуации люди выбегали из здания в рабочей одежде, не успев забрать документы и личные вещи.

«Паспорта сгорели, вещи остались внутри. Мы выбегали через ворота для машин, где обычно ездят фуры», — рассказал собеседник.

По его словам, само здание одноэтажное, однако внутри расположены многоуровневые конструкции, что усложняет ориентирование во время эвакуации.

Сотрудник также рассказал, что после атаки на склад Wildberries в Подмосковье многие работники стали опасаться ночных смен.

«После Подмосковья я предполагал, что это может произойти. Поэтому перестал выходить в ночь», — отметил он.