Памятка для отдыхающих на Кубани. Какие справки нужны и где можно отдохнуть без них?

Власти Кубани с 1 июля ужесточили правила для желающих отдохнуть в регионе, но несколько раз их меняли. Юга.ру подготовили памятку для туристов, которые немного запутались

В июне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев установил в крае ограничения для туристов. Так, с 1 июля гостиницы и отели принимают отдыхающих только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа туристам нужно будет предоставить справку о вакцинации либо медотвод и отрицательный ПЦР. На детей до семи лет требования не распространяются. При этом правила размещения неоднократно менялись, что могло вызвать путаницу у решивших отдохнуть на курортах Кубани. Так, изначально справки хотели требовать и в детских лагерях (но позже уточнили, что они не понадобятся), а для отдыха в кемпинге они наоборот были не нужны. Однако 1 июля оперштаб Кубани написал в своем телеграме, что по законодательству кемпинги относятся к местам временного проживания туристов, поэтому справки нужно предъявлять и там.

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Так где потребуют справки при заселении? Новые требования с 1 июля распространяются на отели, санатории, пансионаты, гостевые дома и базы отдыха. Если вы заселились раньше 1 июля, но выселяетесь позднее, справки не понадобятся. Справки нужны только на курортах или во всех городах края? Правила действуют на территории всего края. Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест будут требовать при заселении в любом городе Кубани. А на пляже тоже нужно показывать кому-то справку? На пляжах или объектах показа справки не потребуют. Исключение — специально оборудованные пляжи. Например, в Сочи на территории отеля собираются открыть пляж, куда будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки о вакцинации или о том, что человек уже переболел ковидом.

Как насчет ресторанов и кафе? В заведениях общепита вход на территории края свободный, никакие документы предъявлять не нужно. Однако выполнять требования, которые действуют во время повышенного режима в регионе, всё равно важно: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и так далее. Чтобы снизить риск заражения, в Новороссийске, например, появился ресторан, свободный от COVID-19. В заведении привиты 100% сотрудников, но от посетителей никаких справок не требуют. Нужны ли справки в аэропорту? Нет, не нужны. При въезде в аэропорты справка о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не требуются. Если вы едете к себе домой, то предъявлять их также не нужно, уточняли в пресс-службе ГК «Аэродинамика». При этом для удобства отдыхающих в аэропорту Сочи можно сделать тест ПЦР. А 2 июля там открылся кабинет вакцинации для пассажиров.

Таким образом, кроме мест проживания, справки больше нигде не требуются. Как работают эти правила на самом деле Журналист портала Юга.ру провела эксперимент и позвонила в несколько отелей, санаториев, кемпингов и курортных домов, чтобы узнать, где потребуют справки и как работают новые меры на самом деле. В трех кемпингах — в Благовещенской и Архипо-Осиповке — нигде не попросили ПЦР-тест или справку о вакцинации. Администраторы сказали, что на кемпинги такие правила не распространяются. В гостевых домах Мезмая, Архипо-Осиповки, Сочи и Геленджика медицинские документы также не потребовали, ссылаясь на то, что подобные правила распространяются только на отели и гостиницы.