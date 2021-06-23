На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Краснодарский край

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Главный санитарный врач Кубани 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса

Напомним, о решении ввести обязательную вакцинацию 21 июня сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, такие меры попросили принять главврачи ведущих больниц края.

23 июня глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина подписала постановление о проведении обязательной вакцинации. Она поручила вакцинировать не менее 60% от общей численности сотрудников организаций.

Согласно документу, получить первый компонент вакцины нужно до 23 июля, а второй — до 23 августа.

Обязательная вакцинация коснется работающих в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта. Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказание к прививке.

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Напомним, адреса всех пунктов вакцинации можно узнать на сайте краевого министерства здравоохранения. Сделать прививку могут не только жители региона, но и туристы, которые приехали на курорты Кубани. А с 22 июня в торговых центрах пункты работают до 21:00.

Вакцинация Коронавирус Роспотребнадзор

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