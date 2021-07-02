В Сочи появится первый пляж, свободный от коронавируса

В Сочи появится закрытый пляж для вакцинированных и переболевших коронавирусом

В Сочи заработает первый пляж, свободный от коронавируса. Вход в него будет доступен только по документам, подтверждающим отсутствие у человека Covid-19, сообщила 1 июля Тасс замглавы Сочи Инна Петухова. Такой пляж в Сочи по собственной инициативе решила создать на своей территории гостиница «Лазурная». Это станет пилотные проектом. На другие пляжи города такое ограничение не распространяется.

Для того, чтобы попасть на пляж, необходимо иметь ПЦР-тест, справку о том, что человек переболел и с даты выздоровления прошло не более полугода, или сертификат о вакцинации. Детям эти документы не требуются.

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