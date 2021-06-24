Оперштаб Кубани рассказал про новые правила заселения туристов в гостиницы

24 июня оперативный штаб Краснодарского края объяснил, какие документы необходимо иметь при себе туристу при заселении в гостиницу

Напомним, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, но летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки. Позже он сообщил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут принимать туристов только с отрицательным тестом на ковид или со справкой о вакцинации.

24 июня оперштаб Краснодарского края рассказал про новые правила заселения туристов в отели и гостиницы. Так, с 1 июля отдыхающим необходимо предоставить следующие документы: отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или сертификат о вакцинации в электронном виде или на бумажном носителе;

для граждан Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающих на территорию Краснодарского края, требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».