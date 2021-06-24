Оперштаб Кубани рассказал про новые правила заселения туристов в гостиницы

Краснодарский край, Вся Россия

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24 июня оперативный штаб Краснодарского края объяснил, какие документы необходимо иметь при себе туристу при заселении в гостиницу

Напомним, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, но летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки. Позже он сообщил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут принимать туристов только с отрицательным тестом на ковид или со справкой о вакцинации.

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24 июня оперштаб Краснодарского края рассказал про новые правила заселения туристов в отели и гостиницы.  Так, с 1 июля отдыхающим необходимо предоставить следующие документы:

  • отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или сертификат о вакцинации в электронном виде или на бумажном носителе;
  • для граждан Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающих на территорию Краснодарского края, требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

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С 1 августа будет действовать другой список документов:

  • сертификат о вакцинации в электронном виде или на бумажном носителе;
  • в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.
  • несовершеннолетним необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;
  • гражданам Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающим на территорию Краснодарского края, в случае наличия справки о медицинском отводе от вакцинации, а также несовершеннолетним требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

Эти требования не будут касаться организаций отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций.

Вениамин Кондратьев Здоровье Карантин Коронавирус Курорты и туризм Отели

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Оперштаб Кубани рассказал про новые правила заселения туристов в гостиницы
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