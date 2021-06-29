В аэропорту Сочи туристы смогут сдать тест на ковид

В Международном аэропорту Сочи 28 июня открыли круглосуточную экспресс-лабораторию для сдачи ПЦР-теста на COVID-19

Напомним, из-за осложнения эпидобстановки губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ужесточил антикоронавирусные ограничения.

Так, с 1 июля гостиницы и санатории Кубани будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид или с сертификатом о вакцинации. С 1 августа курорты примут исключительно привитых отдыхающих. ПЦР-тест потребуют от детей и тех, у кого есть противопоказания к прививке.

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В Международном аэропорту Сочи для сдачи ПЦР-тестов заработала экспресс-лаборатория, сообщили накануне в пресс-службе аэропорта. Она находится в аэровокзальном комплексе на первом этаже сектора С. Время работы — круглосуточно (перерыв с 3:00 до 5:00 и с 8:30 до 9:15).

Стоимость экспресс-теста — 2 тыс. 750 руб. Оплата производится онлайн на сайте лаборатории. Проведение теста и получение результата займет два часа. Если первичный анализ окажется положительным, материал отправят на повторное исследование. В этом случае время тестирования может быть увеличено.

Для прохождения теста пассажиру необходимо: зарегистрироваться на сайте лаборатории.

выбрать «окно»: Сочи — Адлер;

заполнить все поля;

произвести оплату;

получить штрих-код.

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