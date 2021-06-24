На Кубани впервые продлили режим повышенной готовности сразу на три месяца

Краснодарский край, Вся Россия

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24 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 октября

Напомним, режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса объявили в регионе в марте 2020 года. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев каждый раз продлевал его на две недели.

23 июня на Кубани ввели обязательную вакцинацию, а позже оперштаб Кубани рассказал про новые правила заселения туристов в гостиницы. 

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24 июня Кондратьев впервые подписал постановление, в котором сказано, что режим повышенной готовности в регионе продлён до 1 октября. Согласно ему, в крае продолжает действовать масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции, а предприниматели и организации должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников заведений и посетителей.

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Кроме того, в документе указан ряд ограничений для туристов, которые приехали отдыхать на курорты Краснодарского края.

Изменения внести в несколько пунктов постановления. Так, с 1 июля туристы при заселении в гостиницы должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть получен не ранее, чем за три дня до заселения. Граждане Армении, Беларуси и Киргизии смогут предъявить тест в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19».

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С 1 августа отдыхающие должны предоставить сертификат о вакцинации или справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Отрицательный результат ПЦР-тест необходимо будет предъявить несовершеннолетним туристам. Гражданам Армении, Беларуси и Киргизии также нужно предъявить справку о медицинском отводе от вакцинации в приложении «Путешествуй без COVID-19».

Уточняется, что в сертификате должны быть сведения о «вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной».

Вакцинация Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Курорты и туризм

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