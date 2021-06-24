В Новороссийске появился «свободный от Covid-19» ресторан
Мэр Новороссийска 23 июня рассказал, что в городе появилось первое заведение общепита, которое стало территорией, «свободной от Covid-19»
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 23 июня в своем инстаграме рассказал, что в городе появилось первое заведение общепита, где 100% сотрудников привиты от коронавируса. Им стал ресторан «Кавказский дворик».
«Узнать такие организации общепита в нашем городе будет достаточно просто — на входе размещаются наклейки с соответствующей надписью», — написал Дяченко.
Наклейки выпустили по эскизу директора заведения, а для персонала выпустили нагрудные значки.
Кроме того, глава города призвал руководителей предприятий активнее проводить вакцинацию персонала, чтобы расширить территорию, «свободную от Covid-19».
Напомним, с 23 июня на Кубани работники сферы образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта должны пройти обязательную вакцинацию.