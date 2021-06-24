В Новороссийске появился «свободный от Covid-19» ресторан

Мэр Новороссийска 23 июня рассказал, что в городе появилось первое заведение общепита, которое стало территорией, «свободной от Covid-19»

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 23 июня в своем инстаграме рассказал, что в городе появилось первое заведение общепита, где 100% сотрудников привиты от коронавируса. Им стал ресторан «Кавказский дворик».

«Узнать такие организации общепита в нашем городе будет достаточно просто — на входе размещаются наклейки с соответствующей надписью», — написал Дяченко.