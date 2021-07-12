В Краснодаре в кино покажут криминальную драму Дэнни Бойла «На игле»

На экраны кинотеатра «Киномакс-Краснодар» снова выходит криминальная драма Дэнни Бойла «На игле»

Релиз культовой ленты, снятой в 1996 году по одноименному роману Ирвина Уэлша, приурочен к 25-летию картины.

Главные герои — друзья Марк «Рыжий» Рентон, Дэниел «Кочерыжка» Мерфи, Саймон «Кайфоломом» Уильямсон и Фрэнсис «Попрошайка» Бегби. Только вот объединяет их исключительно наркозависимость. В Эдинбурге 1990 годов кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем, как достать очередную дозу.

Главные роли в фильме исполнили Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан, Джеймс Космо. Билеты на сеансы в продаже.