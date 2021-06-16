В Краснодаре в кино покажут мелодраму Вуди Аллена «Полночь в Париже»

На экраны кинотеатра «Киномакс-Краснодар» снова выходит фэнтезийная мелодрама Вуди Аллена «Полночь в Париже»

Перевыпуск романтического фильма на больших экранах организовала компания-дистрибьютор «Белые ночи». Фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий Вуди Аллена.

В центре сюжета сценарист Гил Пендер, который вместе со своей невестой Инес прилетает в Париж к ее родителям. Немного выпив, он отправляется на прогулку по городу, встречая Хемингуэя, Пикассо, супругов Фицджеральдов, Гертруду Стайн, Дали, Рэема, Бунюэлема, Дега, Гогена, Тулуз-Лотрека.

У романтической ленты поистине звездный актерский состав: Оуэн Уилсон, Рэйчел Макадамс, Эдриен Броуди, Кэти Бэйтс, Марион Котийяр, Майкл Шин, Том Хиддлстон и Карла Бруни. Билеты на сеансы в продаже.