В кинотеатрах Краснодара покажут драму «Пролетая над гнездом кукушки»

В кинотеатрах Краснодара покажут американскую драму «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, снятую в 1975 году

Культовый фильм и экранизация одноименного бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники в 2020 году отметил 45-летие. В честь этого события компания «Иноекино» выпускает ленту в широкий прокат.

По итогу 1975 года кинокартина получила рекордные пять статуэток премии «Оскар» в главных номинациях: фильм, мужская и женская роль, режиссура, адаптированный сценарий. В таких же категориях лента получила и «Золотой глобус» — первый раз в истории кино.