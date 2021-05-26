В кинотеатрах Краснодара покажут драму «Пролетая над гнездом кукушки»

Краснодарский край, В мире

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В кинотеатрах Краснодара покажут американскую драму «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, снятую в 1975 году

Культовый фильм и экранизация одноименного бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники в 2020 году отметил 45-летие. В честь этого события компания «Иноекино» выпускает ленту в широкий прокат.

По итогу 1975 года кинокартина получила рекордные пять статуэток премии «Оскар» в главных номинациях: фильм, мужская и женская роль, режиссура, адаптированный сценарий. В таких же категориях лента получила и «Золотой глобус» — первый раз в истории кино.

Преступника Рэндла Патрика Макмёрфи переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить — душевнобольной он или нет. Герой рассчитывает как следует повеселиться, однако строгая старшая медсестра отделения Милдред Рэтчед собирается пресечь все попытки нарушить установленный порядок. Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон и Луиза Флетчер.

Все сеансы «Пролетая над гнездом кукушки» идут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты уже в продаже.

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