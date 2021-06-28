В Краснодаре в кино покажут комедийную мелодраму «Амели»
На экраны кинотеатра «Киномакс-Краснодар» снова выходит комедийная мелодрама Жан-Пьера Жёне «Амели»
Повторный прокат проводит компания «Пионер» к 20-летию знаменитой романтической картины. Она заняла второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном в 2010 году журналом Empire.
Франко-германская лента 2001 года с Одри Тоту в главной роли рассказывает о девушке с тяжелой судьбой. Отец уделял дочери недостаточно внимания, мать погибла, когда на нее с вершины собора Нотр-Дам упала туристка-самоубийца из Канады. Покинув родной дом, она поселилась на съемной квартире, где нашла тайник ребенка с оловянными солдатиками, стеклянными шариками и прочими «сокровищами». Девушка решает найти владельца коробки.
Лента номинировалась на «Оскар» в пяти категориях — сценарий, работа оператора, декорации, звук, фильм на иностранном языке, но не получила ни одной статуэтки. Зато на ее счету две премии BAFTA и четыре награды «Сезар». Билеты на сеансы в продаже
Как писали Юга.ру, ранее в кинотеатрах демонстрировались такие фильмы прошлых лет, как «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Рыбка Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки, «Полночь в Париже» Вуди Аллена и «Таксист» Мартина Скорсезе.