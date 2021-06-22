В Краснодаре в кино покажут триллер Мартина Скорсезе «Таксист»

На экраны кинотеатра «Киномакс-Краснодар» снова выходит триллер Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года с Робертом Де Ниро в главной роли

Перевыпуск культового фильма на больших экранах организовала компания «Иноекино» к 45-летию знаменитой картины. Лента удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

26-летний ветеран Вьетнамской войны Трэвис Бикл работает таксистом в Нью-Йорке в ночную смену. Он одинок, страдает бессонницей и имеет социопатичное расстройство личности. Герой постоянно наблюдает за жестокостью города. Однажды Бикл знакомится с 12-летней проституированной девочкой, после чего решает расправиться с теми, кто наживается на этой сфере.

Будет демонстрироваться 4К-реставрация фильма, выполненная в 2011 году под руководством режиссера. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты на сеансы в продаже.