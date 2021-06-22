В Краснодаре в кино покажут триллер Мартина Скорсезе «Таксист»

Краснодарский край

Распечатать

На экраны кинотеатра «Киномакс-Краснодар» снова выходит триллер Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года с Робертом Де Ниро в главной роли

Перевыпуск культового фильма на больших экранах организовала компания «Иноекино» к 45-летию знаменитой картины. Лента удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

26-летний ветеран Вьетнамской войны Трэвис Бикл работает таксистом в Нью-Йорке в ночную смену. Он одинок, страдает бессонницей и имеет социопатичное расстройство личности. Герой постоянно наблюдает за жестокостью города. Однажды Бикл знакомится с 12-летней проституированной девочкой, после чего решает расправиться с теми, кто наживается на этой сфере.

Будет демонстрироваться 4К-реставрация фильма, выполненная в 2011 году под руководством режиссера. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Билеты на сеансы в продаже.

Как писали Юга.ру, ранее в кинотеатрах демонстрировались такие фильмы прошлых лет, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Рыбка Поньо на утесе» и «Полночь в Париже».

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

Новости

В Краснодаре в кино покажут триллер Мартина Скорсезе «Таксист»
Адыгея присоединилась к акции «Свеча памяти», посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны
Газ в Краснодарском крае подорожает 1 июля
Москалькова пожалуется в прокуратуру на мэра Краснодара из-за его идеи наказывать чиновников, которые не сделали прививку и заболели коронавирусом
В Анапе временно запретили купаться в море
Третья волна коронавируса. Как на Кубани решили бороться с инфекцией и с теми, кто отказывается от прививки

Лента новостей

Память о войне
Сегодня, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Сегодня, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
Вчера, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале