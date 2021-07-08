В Краснодаре в кино покажут криминальную комедию «Берегись автомобиля»

На экраны кинотеатра в Краснодаре 8 июля выходит отреставрированная версия криминальной комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»

Повторный прокат знаменитой советской ленты организовал к ее 55-летию журнал «Искусство кино» при поддержке киностудии «Мосфильм».

Картина рассказывает о скромном страховом агенте и актере народного театра Юрие Деточкине, который в душе — непримиримый борец за справедливость. Он ведет досье на взяточников, спекулянтов и расхитителей, угоняет у них автомобили и перепродает, а вырученные деньги переводит детским домам.

Роли в фильме исполнили Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Любовь Соколова. Билеты на криминальную комедию Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» уже в продаже.