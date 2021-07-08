В Краснодаре в кино покажут криминальную комедию «Берегись автомобиля»
На экраны кинотеатра в Краснодаре 8 июля выходит отреставрированная версия криминальной комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»
Повторный прокат знаменитой советской ленты организовал к ее 55-летию журнал «Искусство кино» при поддержке киностудии «Мосфильм».
Картина рассказывает о скромном страховом агенте и актере народного театра Юрие Деточкине, который в душе — непримиримый борец за справедливость. Он ведет досье на взяточников, спекулянтов и расхитителей, угоняет у них автомобили и перепродает, а вырученные деньги переводит детским домам.
Роли в фильме исполнили Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Любовь Соколова. Билеты на криминальную комедию Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» уже в продаже.
Как писали Юга.ру, ранее в кинотеатрах демонстрировались такие фильмы прошлых лет, как «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, «Рыбка Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Таксист» Мартина Скорсезе и «Амели» Жан-Пьера Жёне.