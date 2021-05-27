В кинотеатрах Краснодара покажут аниме Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»

Краснодарский край

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На экранах кинотеатров Краснодара 27 мая снова появится мультфильм «Рыбка Поньо на утесе» 2008 года года выпуска

Анимационную классику японского режиссера Хаяо Миядзаки запускает по всей России компания «Пионер». 27 апреля компания представила новый русский трейлер для ленты.

Это история о рыбке Поньо — дочери колдуна и морской богини. Однажды она уплывает из дома, чтобы понаблюдать за людьми. Случайно застряв в стеклянной банке, Поньо оказывается выброшенной на берег. Там-то ее и находит пятилетний мальчик Сосукэ. Рыбка влюбляется в своего спасителя и теперь хочет только одного — стать человеком.

Билеты на аниме «Рыбка Поньо на утесе» уже в продаже.

Как писали Юга.ру, 27 мая в широкий прокат также выходит фильм «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, снятый им в 1975 году. Компания «Иноекино» приурочила демонстрацию ленты к ее 45-летию.

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В кинотеатрах Краснодара покажут аниме Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»
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