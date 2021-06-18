В Олимпийском парке Сочи создадут свободную от электросамокатов зону

В поселке Сириус в Имеретинской низменности Сочи ввели ряд ограничений для электросамокатов

Глава округа Сириус Андрей Столяров 16 июня написал в своем инстаграме, что провел круглый стол по теме электросамокатов, на котором представители кикшеринга добровольно согласились на уступки. Так, вне зон массового пребывания людей скорость движения электросамокатов ограничат до 25 км/ч.

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«Самокаты в Сириусе с особенностями его Олимпийского наследия используются многими как транспортное средство. Для этих целей опускать скорость ниже неправильно, перегрузим дороги», — объяснил Столяров.

В Олимпийском парке около поющих фонтанов во время, до и после сеансов будет свободная от самокатов зона. А на набережной с 21 июня на месяц ограничат скорость до 10-15 км/ч. Столяров объяснил, что полностью самокаты с набережной убирать не будут, чтобы поток не перешел на проезжую часть.

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