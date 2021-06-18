В Олимпийском парке Сочи создадут свободную от электросамокатов зону

Краснодарский край

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В поселке Сириус в Имеретинской низменности Сочи ввели ряд ограничений для электросамокатов

Глава округа Сириус Андрей Столяров 16 июня написал в своем инстаграме, что провел круглый стол по теме электросамокатов, на котором представители кикшеринга добровольно согласились на уступки.

Так, вне зон массового пребывания людей скорость движения электросамокатов ограничат до 25 км/ч.

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«Самокаты в Сириусе с особенностями его Олимпийского наследия используются многими как транспортное средство. Для этих целей опускать скорость ниже неправильно, перегрузим дороги», — объяснил Столяров.

В Олимпийском парке около поющих фонтанов во время, до и после сеансов будет свободная от самокатов зона. А на набережной с 21 июня на месяц ограничат скорость до 10-15 км/ч. Столяров объяснил, что полностью самокаты с набережной убирать не будут, чтобы поток не перешел на проезжую часть.

Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить:

Напомним, на федеральном уровне закона, регулирующего движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), нет. Его разработкой Минтранс занимается с 2019 года. Весной 2021-го в России начался бум на электросамокаты. На Кубани скорость движения самокатов предложил ограничить сначала мэр Краснодара, затем подключились и курортные города — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Сочи.

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