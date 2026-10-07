В Краснодаре посмотрят и обсудят с психологом хоррор «Всё закончится» от создателей «Закулисья реальности»
Во время показа 9 октября зрителям предложат угадать поворот сюжета и получить приз (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 9 октября специальный интерактивный показ психологического хоррора «Всё закончится». Ленту выпустила студия NEON, известная хитами «Паразиты», «Собиратель душ», «Треугольник печали» и «Анора».
Сюжет начинается как типичное молодежное роуд-муви. Четверо вчерашних выпускников колледжа — Джеймс, Дэй, Фишер и Тайлер — собираются вместе, чтобы напоследок провести вечер и покататься на джипе одного из них. Свернув с трассы на лесную дорогу, они неожиданно понимают, что эта дорога никогда не заканчивается.
После сеанса состоится обсуждение ленты с психологом Евой Янг. Зрители и спикер поговорят, почему бесконечная дорога пугает не меньше тупика, как нежелание выбирать разрушает отношения и что делать, когда любой шаг кажется неправильным.
Сеанс пройдет в интерактивном формате: зрители смогут угадать дальнейший поворот сюжета и получить приз.
Показ состоится 9 октября. Подробности можно уточнить у организаторов.
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