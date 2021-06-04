В Сочи ограничат скорость движения на электросамокатах

Краснодарский край

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Власти Сочи 3 июня сообщили, что подготовили документ, который будет регламентировать работу сетевых компаний по прокату электросамокатов

Власти Сочи разработали документ, который регламентирует работу компаний по прокату электросамокатов в соответствии с федеральными и краевыми нормами. Он уже прошел правовую экспертизу и получил необходимые согласования.

При составлении документа учли все пожелания сочинцев, в частности снижение скорости движения. Власти предложили ограничить порог движения до 15-20 км/ч. Вопрос правил передвижения на электросамокатах вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Сочи.

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Напомним, ранее ограничить скорость движения электросамокатов предложил мэр Краснодара Евгений Первышов. Затем движение этого вида транспорта решили ограничить в Геленджике и Анапе. А мэр Новороссийска сообщил, что летом набережную города будут патрулировать полицейские и контролировать движение электросамокатов.

Общественный транспорт Сочи

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