В Сочи ограничат скорость движения на электросамокатах

Власти Сочи 3 июня сообщили, что подготовили документ, который будет регламентировать работу сетевых компаний по прокату электросамокатов

Власти Сочи разработали документ, который регламентирует работу компаний по прокату электросамокатов в соответствии с федеральными и краевыми нормами. Он уже прошел правовую экспертизу и получил необходимые согласования.

При составлении документа учли все пожелания сочинцев, в частности снижение скорости движения. Власти предложили ограничить порог движения до 15-20 км/ч. Вопрос правил передвижения на электросамокатах вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Сочи.