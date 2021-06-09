В Краснодаре сервис аренды электросамокатов ограничил скорость движения по городу

Напомним, в Краснодарском крае стали вводить ограничения на скорость движения электросамокатов. Сначала с такой инициативой выступил мэр краевой столицы Евгений Первышов, затем движение этого вида транспорта решили ограничить в Геленджике , Анапе , Новороссийске и Сочи .

Накануне пользователи сервиса Whoosh обратили внимание, что служба проката ввела зоны системного замедления скорости движения электросамокатов в Краснодаре. На карте в приложении шеринга они обозначены другим цветом и специальным символом. На этой территории скорость самоката автоматически снижается до 15 км/ч. В эти зоны входят парки, скверы и бульвары.

Также есть зоны, на которых движение полностью запрещено. На этой территории самокат остановится и ехать дальше будет невозможно. На карте приложения они обозначены красным цветом.

Кроме того, в департаменте потребсферы Кубани 7 июня сообщили, что в законодательство края об административных правонарушениях введут ответственность за нарушение порядка и условий размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности. Закон уже разработан и находится на согласовании.

Также там отметили, что в Анапе уже скорость движения ограничили до 10 км/ч по набережным и 20 км/ч в городе. В Геленджике допустимую скорость снизят до 12 км/ч и до 8 км/ч в красной зоне. В Сочи скорость движения ограничивается 15-20 км/ч.