«Город-живодёрня, город-балаган, город-зазывала». Варламов опубликовал пост с критикой Анапы

15 июня блогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором поделился своими впечатлениями от поездки в Анапу

Напомним, 14 июня Илья Варламов приехал в Анапу и пообщался с мэром курорта. Василий Швец предложил ему стать заместителем по развитию городской среды. Блогер прокомментировал предложение в СМИ, заявив, что хозяйственной деятельностью должен заниматься мэр, а не журналист. По его словам, в Анапе много проблем, решение которых может занять много лет.

Накануне Варламов опубликовал на своем сайте большой пост, посвященный ситуации в Анапе. Он назвал курорт «город-живодёрня, город-балаган, город-зазывала».

Первое, что впечатлило блогера — зазывалы, которые стоят в зоне выдачи багажа в аэропорту и предлагают сдать комнату у моря. Также он отметил, что такого большого количества живодёрен, как в Анапе, он еще не встречал. Только в центре курорта Варламов насчитал около десятка крокодиловых ферм, дельфинариев и контактных зоопарков, где маленькие дети мучают животных. «На улице толпу отдыхающих разрезают загорелые молодые люди с обезьянами и попугаями. Они настойчиво предлагают сфотографироваться с животными. Обезьянки одеты в человеческую одежду, единственная их роль — заработать своему хозяину пару тысяч рублей в час», — отметил Варламов. Он призвал задуматься, через что проходят эти животные, прежде чем в следующий раз соглашаться на фотосессию с ними. Также блогеру не понравилось, что в Анапе «музыка орёт почти из каждой палатки, из каждого кафе». Дополняется это всё звуковой рекламой, криками детей и туристов.

Во время прогулки по курорту Варламов обратил внимание на застройку города. По его словам, «в Анапе за последние 30 лет не построили ни одного здания, которое было бы жалко снести». Он отметил, что исторические здания на курорте либо испортили евроремонтом, либо они уже разрушены. По его мнению, в Анапе два стиля строительства: с помощью «барахла» со строительного рынка (вентфасадов, керамогранита, пластикового сайдинга и так далее) и «античный люкс». «Как вы, возможно, знаете, Анапа стоит на месте Горгиппии, столицы племени синдов, которая входила в античное Боспорское царство. Собственно, этот важный исторический факт не даёт покоя современным анапчанам. В самых неожиданных местах тут появляются античные статуи, переосмысленные сюжеты древнегреческих мифов, золотые львы, кони и прочие признаки того, что у хозяина заведения есть деньги, но нет даже намёка на хороший вкус и чувство меры», — рассказал Варламов в своем блоге.

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Он также раскритиковал современные многоэтажки в городе, высокие цены в отелях и отсутствие бесплатных туалетов. При этом Варламов похвалил благоустройство пляжей Анапы в этом году: «Поставили одинаковые зонтики и навесы. Стало симпатично, но работы ещё много». По словам блогера, в городе нет никакой альтернативы личному автомобилю — общественный транспорт переполнен и без кондиционеров, а нормальной велоинфраструктуры в Анапе нет. Семьи с детьми вынуждены либо пользоваться такси, либо «страдать в автобусиках». Также Варламов обратил на сложности в передвижении маломобильных лиц. По его словам, «тротуары в Анапе такие, что инвалид может только по дороге ехать».

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