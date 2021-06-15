Варламов отказался от должности вице-мэра Анапы и предложил снести город

Напомним, 14 июня блогер Илья Варламов приехал в Анапу и пообщался с мэром курорта. Василий Швец предложил ему стать заместителем по развитию городской среды. В этой должности Варламову предложили совместно с командой реализовать в Анапе лучшие практики по улучшению качества жизни.

15 июня Варламов рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», почему предпочёл отказаться от должности. Блогер отметил, что хозяйственной деятельностью должен заниматься мэр, а не журналист. А также заявил, что в Анапе много проблем и их решение может занять много лет.

«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего. Думаю, мэр там и без меня справится», — рассказал он.