Варламов отказался от должности вице-мэра Анапы и предложил снести город
Блогер Илья Варламов 15 июня рассказал о причинах отказа от должности вице-мэра Анапы
Напомним, 14 июня блогер Илья Варламов приехал в Анапу и пообщался с мэром курорта. Василий Швец предложил ему стать заместителем по развитию городской среды. В этой должности Варламову предложили совместно с командой реализовать в Анапе лучшие практики по улучшению качества жизни.
15 июня Варламов рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», почему предпочёл отказаться от должности. Блогер отметил, что хозяйственной деятельностью должен заниматься мэр, а не журналист. А также заявил, что в Анапе много проблем и их решение может занять много лет.
«Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести все забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там все настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего. Думаю, мэр там и без меня справится», — рассказал он.
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Первым делом блогер предложил закрыть все контактные зоопарки, пингвинарии, дельфинарии и крокодильи фермы, так как там издеваются над животными. Кроме того, он подчеркнул, что на курорте есть проблемы с транспортом, архитектурой, рекламой и городской средой.
Ранее Юга.ру писали, что блогер похвалил проект исторического квартала в Краснодаре, помог привлечь внимание к грязной воде в квартирах города и сравнил цены на отдых в Крыму и Дубае.