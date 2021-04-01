Власти Анапы рассказали, что удалось сделать с самостроями за семь месяцев

Мэрии Анапы 1 апреля провели промежуточные итоги работы градостроительного совета

Напомним, прошлым летом губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал ситуацию с застройкой Анапы. После этого занимавший на тот момент пост главы города Юрий Поляков ушел в отставку, новым мэром избрали вице-губернатора Василия Швеца. Кроме того, на курорте появилась специальная комиссия, которая должна исправить ситуацию с застройкой.

Только за две недели работы градсовет нашел 112 зданий, построенных с нарушениями, а обнаружили еще 16 проблемных объектов. 1 апреля Василий Швец провел очередное заседание градсовета, на котором прозвучали промежуточные работы за семь месяцев.

По информации пресс-службы администрации Анапы, на курорте отменили семь разрешений на строительство и три приложения к таким разрешениям, одно разрешение на ввод здания в эксплуатацию отозвали. 46 объектов исключили из списка проблемных. По строительству ряда объектов дела сейчас в суде и находятся на особом контроле мэрии.

«Мы подходим к финалу первого этапа большой работы, но она не заканчивается. Будут исправляться ошибки в градостроительной сфере. Кроме того, вместе с вами будем рассматривать разрешения на строительство жилищных и гостиничных комплексов, опираться на ваше профессиональное мнение», — обратился к собравшимся Василий Швец.

Читайте также: Власти Анапы показали концепцию новой деревянной набережной

В ходе собрания члены градсовета рассмотрели несколько объектов с признаками нарушений. Так, например, застройщик апартамент-отеля «Колорит» на Пионерском проспекте заранее устранил замечания — там уже есть автостоянка для гостей в пешей доступности, проведена гидроизоляция расположенных в грунте конструкций, а внешний вид отеля пообещали сделать эстетичным. Еще одно строение, в селе Сукко, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и «залезло» на соседний участок. Поэтому за объектом будет вестись муниципальный контроль. Такая же участь ждет торговый павильон на улице Черноморской — объект не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и частично закрывает обзор для водителей.

Читайте также: Мэрия Анапы решила проверить незаконную продажу земель сельхозназначения