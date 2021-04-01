Власти Анапы рассказали, что удалось сделать с самостроями за семь месяцев
Мэрии Анапы 1 апреля провели промежуточные итоги работы градостроительного совета
Напомним, прошлым летом губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал ситуацию с застройкой Анапы. После этого занимавший на тот момент пост главы города Юрий Поляков ушел в отставку, новым мэром избрали вице-губернатора Василия Швеца. Кроме того, на курорте появилась специальная комиссия, которая должна исправить ситуацию с застройкой.
Только за две недели работы градсовет нашел 112 зданий, построенных с нарушениями, а обнаружили еще 16 проблемных объектов. 1 апреля Василий Швец провел очередное заседание градсовета, на котором прозвучали промежуточные работы за семь месяцев.
По информации пресс-службы администрации Анапы, на курорте отменили семь разрешений на строительство и три приложения к таким разрешениям, одно разрешение на ввод здания в эксплуатацию отозвали. 46 объектов исключили из списка проблемных.
По строительству ряда объектов дела сейчас в суде и находятся на особом контроле мэрии.
«Мы подходим к финалу первого этапа большой работы, но она не заканчивается. Будут исправляться ошибки в градостроительной сфере. Кроме того, вместе с вами будем рассматривать разрешения на строительство жилищных и гостиничных комплексов, опираться на ваше профессиональное мнение», — обратился к собравшимся Василий Швец.
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В ходе собрания члены градсовета рассмотрели несколько объектов с признаками нарушений. Так, например, застройщик апартамент-отеля «Колорит» на Пионерском проспекте заранее устранил замечания — там уже есть автостоянка для гостей в пешей доступности, проведена гидроизоляция расположенных в грунте конструкций, а внешний вид отеля пообещали сделать эстетичным.
Еще одно строение, в селе Сукко, не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и «залезло» на соседний участок. Поэтому за объектом будет вестись муниципальный контроль. Такая же участь ждет торговый павильон на улице Черноморской — объект не имеет разрешения на ввод в эксплуатацию и частично закрывает обзор для водителей.
Представитель застройщика ГСК рассказал на градсовете, что была проведена «работа над ошибками». Нехватку парковочных мест решили исправить за счет автостоянок, которые сделают на участках неподалеку от жилых комплексов. После ввода зданий в эксплуатацию жильцы смогут ими пользоваться.
Также в планах застройщика сделать дорогу между улицами Ленина и Таманской мимо ЖК «Высокий берег» и выделить около 25 квартир для обманутых дольщиков.