Варламов может стать заместителем мэра Анапы

После «большой прогулки» по городу, Швец отметил, что многие замечания Варламова не стали новыми и большинство вопросов находятся в стадии решения.

«При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны», — сообщили в пресс-службе мэрии 14 июня.

Кроме того, глава курорта предложил блогеру перейти к делу и на время стать заместителем мэра по развитию городской среды. В этой должности Варламу предложили совместно с командой реализовать в Анапе лучшие практики по улучшению качества жизни.