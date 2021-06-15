Варламов может стать заместителем мэра Анапы
Мэр Анапы Василий Швец 14 июня предложил блогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды
Напомним, Варламов посетил Анапу 14 июня по приглашению мэра города Василия Швеца в международный День блогера.
После «большой прогулки» по городу, Швец отметил, что многие замечания Варламова не стали новыми и большинство вопросов находятся в стадии решения.
«При этом, учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны», — сообщили в пресс-службе мэрии 14 июня.
Кроме того, глава курорта предложил блогеру перейти к делу и на время стать заместителем мэра по развитию городской среды. В этой должности Варламу предложили совместно с командой реализовать в Анапе лучшие практики по улучшению качества жизни.
Как писали Юга.ру, ранее блогер похвалил проект исторического квартала в Краснодаре, помог привлечь внимание к грязной воде в квартирах города и сравнил цены на отдых в Крыму и Дубае.