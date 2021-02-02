Власти Анапы обсудили новый стандарт для пляжей в сезоне 2021

Краснодарский край

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2 февраля мэр Анапы Василий Швец провел совет по развитию курортов и туризма

Одной из ключевых тем совещания стала организация пляжного отдыха. Вице-мэр Станислав Лобачев рассказал о доработке новой концепции обустройства пляжных зон по методичкам министерства курортов и туризма Краснодарского края.

«Мы предполагаем как минимум три варианта обустройства пляжей: «стандарт», «стандарт плюс» и «премиум». У всех трех будут неизменные элементы благоустройства: дорожки, урны, раздевалки, спасательные посты, душевые и т.д. Другие элементы инфраструктуры будут варьироваться. Готовую концепцию предложим в форме рабочего каталога пляжного оборудования и дополнительных элементов благоустройства по категориям. Чтобы стимулировать арендаторов пляжей на вложения в новую инфраструктуру, мы увеличим срок договорных обязательств от года до пяти лет в зависимости от проекта. Одним из показателей качества должно стать присвоение анапским пляжам «Голубого флага». Это признанный мировой бренд, свидетельствующий о высоком уровне комфорта, чистоты и безопасности», — сказал Лобачев.

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«Анапские пляжи — символ нашего курорта, наша гордость и одно из самых притягательных для гостей природных достояний. Сегодня пляжи нуждаются в повышении качества. И нужно приводить пляжные территории к единому стилю», — подчеркнул Швец.

Еще он предложил автоматически продлевать сроки аренды пляжей для здравниц, получивших «Голубой флаг»: «Это будет соревнование, оно повысит конкурентоспособность и простимулирует арендаторов делать пляжи лучше. Для меня важно создание современной, комфортной и безопасной пляжной инфраструктуры для наших жителей и туристов».

Также мэр Анапы говорил о необходимости запуска доступного интернета и систем видеонаблюдения на пляжах.

В пресс-службе мэрии Анапы уточнили, что члены совета по развитию курортов и туризма смогут ознакомиться с концепцией пляжных зон и внести свои предложения.

Анапа Безопасность Благоустройство Василий Швец Интернет Курорты и туризм Пляжи

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