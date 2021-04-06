Курортный сбор в Анапе направят на скверы и установку уличных туалетов

5 апреля председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел краевое планерное совещание, на котором обсуждались вопросы развития курортной инфраструктуры региона. На совещании Швец рассказал, что для освоения средств курортного сбора в Анапе в 2021 году запланирован ряд мероприятий.



«Мы изучили обращения жителей и туристов за последние полтора-два года и выбрали направления, по которым поступало больше всего жалоб. Одна из основных — нехватка современных комфортных туалетов. Также надо благоустроить общественные зоны отдыха», — сказал мэр Анапы.