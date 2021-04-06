Курортный сбор в Анапе направят на скверы и установку уличных туалетов

Краснодарский край

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Мэр Анапы Василий Швец выступил на совещании ЗСК об эффективности курортного сбора

5 апреля председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел краевое планерное совещание, на котором обсуждались вопросы развития курортной инфраструктуры региона. На совещании Швец рассказал, что для освоения средств курортного сбора в Анапе в 2021 году запланирован ряд мероприятий.

«Мы изучили обращения жителей и туристов за последние полтора-два года и выбрали направления, по которым поступало больше всего жалоб. Одна из основных — нехватка современных комфортных туалетов. Также надо благоустроить общественные зоны отдыха», — сказал мэр Анапы.

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До начала высокого сезона в самых людных местах центра Анапы планируют установить порядка 15 туалетных модулей. Кроме того, в этом году власти намерены благоустроить одну из любимых жителями и гостями зон отдыха — сквер Гудовича, а также популярную прогулочную территорию — проспект Революции. Общая сумма финансирования превысит 100 млн рублей.

Анапа Благоустройство Василий Швец Курортный сбор Курорты и туризм

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