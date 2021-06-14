Урбанист Варламов встретился с мэром Анапы

Судя по инстаграму блогера, он прибыл в Анапу 13 июня и успел пройтись по центру города. Об этом говорят сториз, в которых он опубликовал фото и видео с пляжей Анапы и из контактного зоопарка. «Несчастные кенгуру. Разве думали они, что будут сидеть в маленькой клетке и развлекать туристов в Анапе», — задался вопросом Варламов. Также он обратил внимание на купание в реке Анапке рядом со знаком о запрете купания.



Днем 14 июня в инстаграме администрации Анапы появился пост о «большой прогулке» с мэром. Швец показал Варламову Анапу и рассказал о ее достоинствах. Также они обсудили проблемы городской среды, с которыми сталкивается мэрия. В инстаграме сообщили, что «в течение дня они будут ходить по городским улицам, обсуждая самые острые вопросы».