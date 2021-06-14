Урбанист Варламов встретился с мэром Анапы

Краснодарский край

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Блогер Илья Варламов приехал в Анапу и пообщался с мэром курорта Василием Швецем

Судя по инстаграму блогера, он прибыл в Анапу 13 июня и успел пройтись по центру города. Об этом говорят сториз, в которых он опубликовал фото и видео с пляжей Анапы и из контактного зоопарка. «Несчастные кенгуру. Разве думали они, что будут сидеть в маленькой клетке и развлекать туристов в Анапе», — задался вопросом Варламов. Также он обратил внимание на купание в реке Анапке рядом со знаком о запрете купания.

Днем 14 июня в инстаграме администрации Анапы появился пост о «большой прогулке» с мэром. Швец показал Варламову Анапу и рассказал о ее достоинствах. Также они обсудили проблемы городской среды, с которыми сталкивается мэрия. В инстаграме сообщили, что «в течение дня они будут ходить по городским улицам, обсуждая самые острые вопросы».

Варламов приезжал в Краснодар в 2019 году:

Пока неясно, собирается ли Варламов снимать выпуск именно об Анапе и когда он его выпустит.

Как сообщали Юга.ру, ранее блогер похвалил проект исторического квартала в Краснодаре, помог привлечь внимание к грязной воде в квартирах города и сравнил цены на отдых в Крыму и Дубае.

Анапа Благоустройство Василий Швец Зоопарки Илья Варламов Курорты и туризм

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