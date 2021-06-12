В России начались трехдневные выходные, за которыми — единственная летом короткая рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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Из-за празднования Дня России с 12 июня у жителей страны начались трехдневные выходные

Напомним, длинные выходные связаны с празднованием Дня России 12 июня. О том, какие мероприятия и акции намечены в Краснодарском крае на этот день, можно почитать здесь. Большинство из них пройдет в онлайн-формате.

Некоторые краснодарцы решили провести праздничные выходные за городом, поэтому накануне уже после обеда Краснодар встал в 10-балльных пробках. Те, кто остался в городе, могут занять себя не только патриотическими акциями. Так, например, 12 июня на Всесвятском кладбище пройдет субботник, в Музыкальном театре в субботу и воскресенье покажут современный балет «Мир», в «Галерее Ларина» будет работать выставка Эдуарда Чуркина «КИНО». Для любителей кино Юга.ру подготовили подборку премьер, которые стартовали в прокате.

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Так как в этом году День России выпал на субботу, выходной перенесли на понедельник 14 июня. Поэтому россиян, которые работают по пятидневной рабочей неделе, ждет короткая неделя. Телеканал «360» со ссылкой на Роструд отметил, что это единственная короткая рабочая неделя за лето.

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