В России начались трехдневные выходные, за которыми — единственная летом короткая рабочая неделя

Напомним, длинные выходные связаны с празднованием Дня России 12 июня. О том, какие мероприятия и акции намечены в Краснодарском крае на этот день, можно почитать здесь. Большинство из них пройдет в онлайн-формате.

Некоторые краснодарцы решили провести праздничные выходные за городом, поэтому накануне уже после обеда Краснодар встал в 10-балльных пробках. Те, кто остался в городе, могут занять себя не только патриотическими акциями. Так, например, 12 июня на Всесвятском кладбище пройдет субботник, в Музыкальном театре в субботу и воскресенье покажут современный балет «Мир», в «Галерее Ларина» будет работать выставка Эдуарда Чуркина «КИНО». Для любителей кино Юга.ру подготовили подборку премьер, которые стартовали в прокате.