Краснодарцев пригласили убрать на Всесвятском кладбище

12 июня в Краснодаре проведут субботник на Всесвятском кладбище

Всесвятское кладбище расположено в квартале, ограниченном улицами Рашпилевской, Северной, Аэродромной и Бабушкина. Кладбище основали в начале 30-х годов XIX века. Там похоронены военные, государственные и общественные деятели XIX и первой половины XX века, герои Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Некоторые могилы являются памятниками истории и архитектуры. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронения.