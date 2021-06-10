Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 11 июня

Краснодарский край

Распечатать

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 11 июня

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть норвежский мультфильм «4 сапога и барсук» (6+). Это история про двух друзей, которые привыкли жить под землей. Однажды их выгоняют из собственного дома, и они решили обратиться за помощью к пиратам. Для этого главные герои отправляются в путешествие по тропическим пустыням, горам и Северному полюсу. 

Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) — это история нерпы по имени Юма. В фильме показан ее жизненный путь — от рождения до миграции на Ушканьи острова. По пути она преодолевает много трудностей, в том числе встречу с браконьерами. Историю рассказывают через легенды и мифы Байкала. Текст читают Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. 

В аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (16+) главный герой вместе с друзьями расследуют серию исчезновений в поезде. Там находится Лунный демон, который приготовил ловушку для команды. 

Главная героиня мультфильма «Спирит Непокорный» (6+) Лаки Прескотт почти не помнит мать. Ее растила тетя, но после шалости девочку отправляют жить к отцу. Она мечтает выбраться из городка, но знакомится с диким мустангом Спиритом. Он попадает в руки ковбоя и его подельников. Лаки отправляется в путешествие, чтобы его спасти. 

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар Мультфильмы

Новости

Режим повышенной готовности на Кубани снова продлили
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 11 июня
На Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6
В Краснодаре ночью устроили стрельбу во дворе ЖК
В Краснодаре начали строить второй подземный переход для новой трамвайной линии
Мужчине, который расстрелял в Адлере приставов, избрали меру пресечения

Лента новостей

Фрукты и ягоды прямо под ногами
Сегодня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара
По дорогам шапсугской культуры
Вчера, 10:15
По дорогам шапсугской культуры
Рассказываем про новую экскурсию в Сочи
В Краснодаре будет 25 °С и солнечно
Сегодня, 08:02
В Краснодаре будет 25 °С и солнечно

Реклама на портале