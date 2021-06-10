Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 11 июня

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть норвежский мультфильм «4 сапога и барсук» (6+). Это история про двух друзей, которые привыкли жить под землей. Однажды их выгоняют из собственного дома, и они решили обратиться за помощью к пиратам. Для этого главные герои отправляются в путешествие по тропическим пустыням, горам и Северному полюсу.

Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+) — это история нерпы по имени Юма. В фильме показан ее жизненный путь — от рождения до миграции на Ушканьи острова. По пути она преодолевает много трудностей, в том числе встречу с браконьерами. Историю рассказывают через легенды и мифы Байкала. Текст читают Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.

В аниме «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный» (16+) главный герой вместе с друзьями расследуют серию исчезновений в поезде. Там находится Лунный демон, который приготовил ловушку для команды.

Главная героиня мультфильма «Спирит Непокорный» (6+) Лаки Прескотт почти не помнит мать. Ее растила тетя, но после шалости девочку отправляют жить к отцу. Она мечтает выбраться из городка, но знакомится с диким мустангом Спиритом. Он попадает в руки ковбоя и его подельников. Лаки отправляется в путешествие, чтобы его спасти.