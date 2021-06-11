В Краснодаре состоится премьера современного балета «Мир»

Закрытый показ премьеры балета в трех действиях по роману Льва Толстого «Война и мир» в постановке заслуженного деятеля искусств Кубани Александра Мацко прошел еще 29 ноября 2020 года.

В праздничные выходные 12 и 13 июня балет покажут на сцене Музыкального театра для всех желающих. Билеты в продаже.

«Мы долго шли к премьере. От того этот спектакль самый обдуманный, взвешенный и, можно сказать, выстраданный не только мной, но и артистами! Да и всем театром! Теперь мы мечтаем только о том, чтобы его скорее увидели наши любимые зрители», — сказал Мацко.