На Кубани дожди обещают до конца недели, но в Краснодаре будет тепло и сухо

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 11-13 июня будет дождливая погода

В пятницу 11 июня в Краснодаре переменная облачность и без осадков, воздух прогреется до 25-27 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. В целом по краю столбики термометров покажут 22-27 °С, возможен кратковременный дождь с грозой. В некоторых районах прогнозируется усиление ветра до 12 м/с.

На Черноморском побережье будет немного прохладнее — 20-25 °С. Во второй половине дня в Туапсинском районе пройдет слабый дождь, на остальном побережье — преимущественно без осадков. На участке Анапа — Геленджик возможно усиление ветра до 12-14 м/с, в других местах он будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Ночью 12 июня в Краснодарском крае будет сухо и 14-19 °С, а в юго-восточных предгорных районах похолодает до 8-13 °С. В выходные 12-13 июня днем будет 22-27 °С, но до вечера воскресенья будут идти кратковременные дожди и грозы. В Краснодаре в субботу и воскресенье дождей не будет, в дневные часы температура воздуха прогреется до 26-28 °С.

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В воскресенье вечером на Кубани возможен сильный ливень, на Черноморском побережье — кратковременный дождь, а на участке Анапа — Геленджик в этот период порывы ветра достигнут 15-17 м/с. В целом в выходные на побережье ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в ночные часы температура опустится до 16-21 °С, а днем воздух прогреется до 22-23 °С.

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