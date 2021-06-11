В Краснодаре откроется выставка картин с кадрами из кинофильмов

Эдуард Чуркин окончил Краснодарское художественное училище имени Репина. С 1999 по 2010 год работал в жанре пейзажа. С 2010-го участвует в региональных, всероссийских и зарубежных выставках. Лауреат «Биеннале-2015» (Краснодар). Его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

11 июня в 18:00 в «Галерее Ларина» представят проект Чуркина «КИНО». Художник изобразил кадры из культовых фильмов, в которых есть стремительное движение.

«На работах Чуркина — пейзажи, природные и индустриальные. С людьми и без. Очень разные — по стилистике, по эпохе, по атмосфере. Но единые в идее [...] Когда мы смотрим фильм, то обычно запоминаем не столько кадры, сколько сцены. Детально рассмотреть и изучить кадр, не нажав на «стоп», нельзя. Художник же дает нам эту уникальную возможность, поймав и остановив мгновение», — рассказали в пресс-службе галереи.

Выставка будет работать до 20 июня на улице Октябрьской, 60/1. Стоимость билета — 100 рублей (в день вернисажа бесплатно). Попасть в галерею можно только при наличии защитной маски.