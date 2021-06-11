Накануне долгих выходных водители Краснодара застряли в 10-балльных пробках

Краснодарский край

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Вечером 11 июня на улицах Краснодара образовались сильные заторы

Накануне выходных в Краснодаре согласно сервису «Яндекс.Карты» максимальная загруженность дорог составила 10 баллов. Это на два балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными оказались улицы Уральская улица в обе стороны (10 баллов), Сормовская из центра (10 баллов) и Южный обход в сторону Тургеневского шоссе (10 баллов).

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Участки с крупными пробками в Краснодаре вечером 11 июня:

  • 19:21 — на Южном Обходе скопилась пробка длиной 10,6 км от сервисного центра до канала Чибий. Пробка продержалась 1 час;
  • 18:57 — улица Кирилла Россинского от 1 Мая до Евдокимовской, водители стояли в пробке длиной 6,7 км на протяжении 3 часов;
  • 17:41 — на улице Уральской от Селезнева до Восточного Обхода водители потеряли 2 часа 40 минут в пробке длиной 8,6 км;
  • 17:17 — на улице Федора Лузана, Дзержинского и Ейском шоссе от Нефтяников до остановки 9-я Тихая скопилась пробка, водители в ней простояли три часа.

Аналитики сервиса также зафиксировали необычный затор на Южном Обходе от спортивного комплекса до Адыгейской улицы. В пробке длиной 7,3 км водители простояли 2 часа 39 минут, что 1 час 22 минуты больше обычного.

Напомним, 9 июня в Краснодаре водители потеряли три часа в пробке на Тургеневском мосту.

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Накануне долгих выходных водители Краснодара застряли в 10-балльных пробках
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