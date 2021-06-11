Накануне долгих выходных водители Краснодара застряли в 10-балльных пробках

Накануне выходных в Краснодаре согласно сервису «Яндекс.Карты» максимальная загруженность дорог составила 10 баллов. Это на два балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженными оказались улицы Уральская улица в обе стороны (10 баллов), Сормовская из центра (10 баллов) и Южный обход в сторону Тургеневского шоссе (10 баллов).