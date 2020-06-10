Власти Краснодара представили программу праздничных мероприятий на 12 июня

Краснодарский край

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В центре Краснодара, а также во всех округах города 12 июня проведут мероприятия в честь Дня России

Напомним, в Краснодаре с 6 июня разрешили прогулки по улицам, в парках и скверах, однако под запретом из-за коронавируса остается проведение массовых мероприятий.

Как писали Юга.ру, 12 июня в стране объявлено выходным днем. На Главной Городской площади Краснодара в День России пройдет торжественная церемония подъема российского флага, в ней примет участие почетный караул Кубанского казачьего войска. В течение дня на экране около площади будут показывать ролики об известных жителях Краснодара и края.

Также в 12:00 вокально-хореографический ансамбль из «Премьеры» исполнит гимн России, выступление будут транслировать на местных каналах.

Кроме того, с 12:00 во дворах многоэтажных домов города будут выступать творческие коллективы муниципальных учреждений культуры. Также в течение дня планируют провести несколько флешмобов. Организаторы предлагают разместить российский флаг или тематический рисунок в окне дома, посмотреть трансляцию семейных хоров в прямом эфире и онлайн-викторин, а также принять участие в тесте, посвященном празднику.

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В пресс-службе администрации города рассказали, что 12 июня в магазинах, аптеках и на заправках раздадут 28 тыс. лент с цветами флага. Также планируется, что к 12 июня художница Кристина Архипова закончит граффити на стене трансформаторной подстанции на улице Ставропольской, 236/2. Там будут изображены «современные герои» — сотрудники курьерских служб, которые доставляют людям предметы первой необходимости во время пандемии коронавируса.

Узнать о других флешмобах, а также найти ссылки на трансляции и викторины можно на сайте мэрии.

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