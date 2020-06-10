Власти Краснодара представили программу праздничных мероприятий на 12 июня

В центре Краснодара, а также во всех округах города 12 июня проведут мероприятия в честь Дня России

Напомним, в Краснодаре с 6 июня разрешили прогулки по улицам, в парках и скверах, однако под запретом из-за коронавируса остается проведение массовых мероприятий.

Как писали Юга.ру, 12 июня в стране объявлено выходным днем. На Главной Городской площади Краснодара в День России пройдет торжественная церемония подъема российского флага , в ней примет участие почетный караул Кубанского казачьего войска. В течение дня на экране около площади будут показывать ролики об известных жителях Краснодара и края.

Также в 12:00 вокально-хореографический ансамбль из «Премьеры» исполнит гимн России , выступление будут транслировать на местных каналах.