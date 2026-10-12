В Краснодаре 12 октября около 1,6 тыс. домов останутся без света. Список адресов и график отключений

Краснодарцев предупредили о плановых отключениях электричества. Без света останутся десятки улиц

ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 12 октября в городе будут отключать электроэнергию. С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам: 1 Мая, 230;

Балтийская, 40–62, 53–73;

Бородина, 49;

проезд Бородина, 12–18, 13–17, 21–25, 22–28;

Бородинская, 162/1;

Волжская, 22–42, 88, 94–104;

Восточно-Кругликовская, 52;

Горная, 1–7, 2–8, 10;

Горячеключевская, 2;

Заводская, 2–28, 1–13, 3, 5, 11/2, 11/3;

Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5;

Кубанонабережная, 1–9;

1-й Кубанонабережный проезд, 2–10;

2-й Кубанонабережный проезд, 1–8;

Ломоносова, 97;

Новгородская, 29–53, 46–74;

Новгородский проезд, 2–26, 11–21, 22–26;

Новосибирская, 53–69, 70–88;

Пашковский перекат, 1, 4, 6/1, 10;

Полтавская, 61–81, 64–86;

Промышленная, 47, 49, 49/1, 49/2;

Северная, 712;

Селезнева, 134;

Степная, 2–24;

Таганрогская, 7, 28–54;

Уральский переулок, 3–27. С 9:00 до 17:00: 2-я Алма-Атинская, 4–8;

Алма-Атинский переулок, 1–43;

Алма-Атинская, 8–82, 14, 45–97, 99, 101–139, 57, 70, 85;

Алуштинская, 31–65;

Базарный переулок, 1–33, 2–10, 5;

Буденного, 301–387, 361–367;

Володарского, 17–21, 34–40, 40;

проезд Володарского, 2–18, 3–15;

Гришина, 15–23;

Киевская, 1–35, 2–42, 33;

Кольцевая, 11–17;

Комарова, 1, 26, 67, 92;

Кореновская, 3, 7/1, 15, 21;

Корницкого, 1–9, 2–8, 10, 11–49;

Королева, 28;

Красная, 158–160;

Краснознаменная, 1–21, 2–54, 1/2;

Кубанская, 6–8, 82–108, 93–125, 110–120, 127, 129;

Кузнечная, 169–185, 172–186, 187–213, 188, 190–222, 215–243, 216, 224–250, 234;

Курская, 2–12, 3–11, 13, 15–53, 16–54;

Ломоносова, 1–9, 2–8, 10–24, 11–23, 16, 18;

Лузана, 21;

Мачуги, 106, 112, 131–167, 136, 139, 141, 142, 143, 149, 156, 178;

Окружная, 37–43;

Палаточная, 13–17;

Почтовая, 160–166;

Почтовое отделение, 56;

Пригородная, 108–112;

Пригородный проезд, 8–16, 15–23;

Пушкина, 2–24;

Рощинская, 12–44, 20, 29–51;

Рязанская, 34–44;

3-й Светлый проезд, 42–50;

Северная, 712;

Силантьева, 76, 76/1;

Славянская, 77, 79а, 81, 81/2, 81/3, 83, 85, 89;

Таежная, 3–17, 12–18;

Ташкентская, 1–25, 2–24, 27;

Темрюкская, 68;

Толбухина, 85, 85/1, 87, 122;

Трамвайный проезд, 15;

Тульская, 25–27;

Тюляева, 1;

Уманский переулок, 1–15, 2–14;

Фадеева, 74–98, 95–123, 100–120, 125–151;

Харьковская, 30, 34–42, 41, 44–62, 59–71, 61, 64–72, 69, 78, 79–103, 105–119, 113, 121–125;

проспект Чекистов, 41;

Чилимская, 3–9, 7–15;

Шевченко, 131/1, 133, 133/1, 152/5;

Щорса, 19–23.

«Похолодание уже пришло»: В детсадах Ставрополья начали включать отопление

С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах: Земляничная, 478;

Народная, 22, 23–37, 64–72, 72–92, 108, 108/9, 497, 500–506, 501–503;

Ореховая, 145;

Садовая, 64;

Цветочная, 95. С 9:00 до 14:00 по адресам: Алуштинская, 42–72, 398–410, 412–432;

Балетная, 1–13, 2–12, 14–20, 15–19;

Балканская, 1–13, 2–12;

Белозерная, 2–34, 17–35, 36–58, 37–61;

Бульварная, 2–40, 42–72, 45–75, 75;

Восточный проезд, 1–13, 2–8;

Геологический переулок, 1–13, 2–16;

Геологическая, 12–16, 13–59, 24–42, 34, 34/1;

Есенина, 398–410, 412–432;

Есаульская, 36–40;

Палаточная, 12–26, 19–37;

Палаточный проезд, 1–15;

Пригородная, 22–26, 114–142, 132–142, 140, 142;

Российская, 321–323, 325–335, 339–361, 345/2, 353, 353а, 357, 357а, 359, 361/4, 369, 373, 407–431;

проезд Южный, 1–13, 2–14. А с 13:00 до 17:00: Архитекторов, 44–74, 76–80, 135;

Беговая, 1–11, 2–14;

Большевистская, 322–350, 357–377, 377;

Бульвар Строителей, 131–165;

Каштановая, 1–9, 2–8;

Кленовая, 1–9, 2–10;

Пригородная, 291–321;

Розовая, 1–13, 2–14;

Российская, 71–101, 77, 95, 750–792, 762, 780/1, 794, 794/2;

Сиреневая, 1–9, 2–10;

Тюльпанная, 1–9, 2–10.