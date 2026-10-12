В Краснодаре 12 октября около 1,6 тыс. домов останутся без света. Список адресов и график отключений
Краснодарцев предупредили о плановых отключениях электричества. Без света останутся десятки улиц
ЕДДС Краснодара сообщила в телеграм-канале, что 12 октября в городе будут отключать электроэнергию.
С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- 1 Мая, 230;
- Балтийская, 40–62, 53–73;
- Бородина, 49;
- проезд Бородина, 12–18, 13–17, 21–25, 22–28;
- Бородинская, 162/1;
- Волжская, 22–42, 88, 94–104;
- Восточно-Кругликовская, 52;
- Горная, 1–7, 2–8, 10;
- Горячеключевская, 2;
- Заводская, 2–28, 1–13, 3, 5, 11/2, 11/3;
- Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5;
- Кубанонабережная, 1–9;
- 1-й Кубанонабережный проезд, 2–10;
- 2-й Кубанонабережный проезд, 1–8;
- Ломоносова, 97;
- Новгородская, 29–53, 46–74;
- Новгородский проезд, 2–26, 11–21, 22–26;
- Новосибирская, 53–69, 70–88;
- Пашковский перекат, 1, 4, 6/1, 10;
- Полтавская, 61–81, 64–86;
- Промышленная, 47, 49, 49/1, 49/2;
- Северная, 712;
- Селезнева, 134;
- Степная, 2–24;
- Таганрогская, 7, 28–54;
- Уральский переулок, 3–27.
С 9:00 до 17:00:
- 2-я Алма-Атинская, 4–8;
- Алма-Атинский переулок, 1–43;
- Алма-Атинская, 8–82, 14, 45–97, 99, 101–139, 57, 70, 85;
- Алуштинская, 31–65;
- Базарный переулок, 1–33, 2–10, 5;
- Буденного, 301–387, 361–367;
- Володарского, 17–21, 34–40, 40;
- проезд Володарского, 2–18, 3–15;
- Гришина, 15–23;
- Киевская, 1–35, 2–42, 33;
- Кольцевая, 11–17;
- Комарова, 1, 26, 67, 92;
- Кореновская, 3, 7/1, 15, 21;
- Корницкого, 1–9, 2–8, 10, 11–49;
- Королева, 28;
- Красная, 158–160;
- Краснознаменная, 1–21, 2–54, 1/2;
- Кубанская, 6–8, 82–108, 93–125, 110–120, 127, 129;
- Кузнечная, 169–185, 172–186, 187–213, 188, 190–222, 215–243, 216, 224–250, 234;
- Курская, 2–12, 3–11, 13, 15–53, 16–54;
- Ломоносова, 1–9, 2–8, 10–24, 11–23, 16, 18;
- Лузана, 21;
- Мачуги, 106, 112, 131–167, 136, 139, 141, 142, 143, 149, 156, 178;
- Окружная, 37–43;
- Палаточная, 13–17;
- Почтовая, 160–166;
- Почтовое отделение, 56;
- Пригородная, 108–112;
- Пригородный проезд, 8–16, 15–23;
- Пушкина, 2–24;
- Рощинская, 12–44, 20, 29–51;
- Рязанская, 34–44;
- 3-й Светлый проезд, 42–50;
- Северная, 712;
- Силантьева, 76, 76/1;
- Славянская, 77, 79а, 81, 81/2, 81/3, 83, 85, 89;
- Таежная, 3–17, 12–18;
- Ташкентская, 1–25, 2–24, 27;
- Темрюкская, 68;
- Толбухина, 85, 85/1, 87, 122;
- Трамвайный проезд, 15;
- Тульская, 25–27;
- Тюляева, 1;
- Уманский переулок, 1–15, 2–14;
- Фадеева, 74–98, 95–123, 100–120, 125–151;
- Харьковская, 30, 34–42, 41, 44–62, 59–71, 61, 64–72, 69, 78, 79–103, 105–119, 113, 121–125;
- проспект Чекистов, 41;
- Чилимская, 3–9, 7–15;
- Шевченко, 131/1, 133, 133/1, 152/5;
- Щорса, 19–23.
«Похолодание уже пришло»:
С 9:00 до 13:00 электричество отключат на улицах:
- Земляничная, 478;
- Народная, 22, 23–37, 64–72, 72–92, 108, 108/9, 497, 500–506, 501–503;
- Ореховая, 145;
- Садовая, 64;
- Цветочная, 95.
С 9:00 до 14:00 по адресам:
- Алуштинская, 42–72, 398–410, 412–432;
- Балетная, 1–13, 2–12, 14–20, 15–19;
- Балканская, 1–13, 2–12;
- Белозерная, 2–34, 17–35, 36–58, 37–61;
- Бульварная, 2–40, 42–72, 45–75, 75;
- Восточный проезд, 1–13, 2–8;
- Геологический переулок, 1–13, 2–16;
- Геологическая, 12–16, 13–59, 24–42, 34, 34/1;
- Есенина, 398–410, 412–432;
- Есаульская, 36–40;
- Палаточная, 12–26, 19–37;
- Палаточный проезд, 1–15;
- Пригородная, 22–26, 114–142, 132–142, 140, 142;
- Российская, 321–323, 325–335, 339–361, 345/2, 353, 353а, 357, 357а, 359, 361/4, 369, 373, 407–431;
- проезд Южный, 1–13, 2–14.
А с 13:00 до 17:00:
- Архитекторов, 44–74, 76–80, 135;
- Беговая, 1–11, 2–14;
- Большевистская, 322–350, 357–377, 377;
- Бульвар Строителей, 131–165;
- Каштановая, 1–9, 2–8;
- Кленовая, 1–9, 2–10;
- Пригородная, 291–321;
- Розовая, 1–13, 2–14;
- Российская, 71–101, 77, 95, 750–792, 762, 780/1, 794, 794/2;
- Сиреневая, 1–9, 2–10;
- Тюльпанная, 1–9, 2–10.
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