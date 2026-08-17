В Анапе за бензином стоят по 2,5 часа: очереди не заканчиваются

В Анапе на 25 АЗС действуют ограничения на продажу топлива, почти половина заправок обслуживает только по топливным картам

17 августа пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что сегодня в городе работают 25 АЗС. При этом на 11 заправках горючее продают только спецтранспорту и по топливным картам.



На остальных 14 АЗС действуют ограничения по литражу в один бак: АИ-92 и АИ-95: по 30 литров — на 5 АЗС, по 40 литров — на 4 АЗС;

Дизель: по 40 и 60 литров — на 4 АЗС, по 50 литров — на 8 АЗС.

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Наличие видов топлива в Анапе: ДТ доступно на 25 АЗС;

АИ-95 — на 18 АЗС;

АИ-92 — на 16 АЗС;

АИ-100 — на 1 АЗС. Тем временем автомобилисты сообщают в соцсетях о многочасовых очередях и перебоях с поставками. На АЗС «Газпромнефть» на Пионерском проспекте водителям приходится стоять в очереди за горючим по 2,5 часа. По словам анапчан, лимит в 30 литров на станции предлагают увеличить, если докупить товары на кассе. На кольце в районе хутора Чембурка бензин вовсе отсутствует из-за задержки бензовоза.