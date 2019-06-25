Роспотребнадзор проверяет воду с двух пляжей Новороссийска после прорыва канализационного коллектора

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воды у пляжей «Коса» и «Алексино» в Новороссийске, чтобы проверить ее качество после ЧП на коллекторе

Прорыв канализационного коллектора в районе Суджукской косы произошел вечером 22 июня. По словам очевидцев, нечистоты стекали в озеро Соленое, которое соединено с морем, при этом ближайшие пляжи продолжали функционировать.

В МУП «Водоканал» сообщили, что в акваторию Черного моря сточные воды не попали. По данным организации, порядка 15 кубометров стоков попало на грунт. Его обеззаразили, пораженный грунт сняли и заменили на чистый. Аварийно-восстановительные работы завершили к полуночи в ночь на 24 июня.

Однако на следующий день жители сняли видео, на котором запечатлели коричневые пятна на воде. По их словам, вода имеет характерный запах нечистот.

В территориальном отделении Роспотребнадзора в Новороссийске сообщили, что для подтверждения соответствия требований качества морской воды у пляжей «Коса» и «Алексино» отобраны пробы. Воду исследует испытательный лабораторный центр Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», проверяются санитарно-химические, микрообиологические и вирусологические показатели.

О результатах исследований специалисты обещали сообщить дополнительно, пишет «Наша газета».