Краснодарец разбил 15 телевизоров в магазине бытовой техники. Ущерб составил 1,5 млн рублей
Мужчина устроил погром в одном из магазинов Краснодара, сбросив с витрин 15 телевизоров
17 августа пресс-служба Росгвардии Краснодарского края сообщила, что неизвестный мужчина разгромил один из гипермаркетов бытовой техники в краевой столице.
Дебошир сначала рассматривал телевизоры на выставочной витрине, а затем начал сбрасывать их на пол. В итоге он повредил 15 устройств. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
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Прибывшие в магазин росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 34-летний житель Краснодара. Нарушителя передали сотрудникам полиции.
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