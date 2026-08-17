Краснодарец разбил 15 телевизоров в магазине бытовой техники. Ущерб составил 1,5 млн рублей 

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Росгвардии Краснодарского края
    © Скриншот видео из телеграм-канала Росгвардии Краснодарского края

Мужчина устроил погром в одном из магазинов Краснодара, сбросив с витрин 15 телевизоров

17 августа пресс-служба Росгвардии Краснодарского края сообщила, что неизвестный мужчина разгромил один из гипермаркетов бытовой техники в краевой столице.

Дебошир сначала рассматривал телевизоры на выставочной витрине, а затем начал сбрасывать их на пол. В итоге он повредил 15 устройств. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

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Прибывшие в магазин росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 34-летний житель Краснодара. Нарушителя передали сотрудникам полиции.

Как писали Юга.ру, в июне в Краснодаре 19-летний парень пришел в ТЦ с мачете, убил женщину и ранил пятерых людей.

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Краснодарец разбил 15 телевизоров в магазине бытовой техники. Ущерб составил 1,5 млн рублей 
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