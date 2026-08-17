Сотрудников Росреестра в Темрюке приговорили к 9 и 7,5 годам за взятки

До 9 лет колонии получили сотрудники Росреестра в Темрюке по делу о взятках

Ходунова, работавшая ведущим специалистом-экспертом, регулярно получала деньги за решение вопросов, связанных с оформлением недвижимости. Сумма одной взятки начиналась от 30 тыс. рублей.

Она действовала вместе с Люсовым, который на тот момент был заместителем начальника Темрюкского отдела Росреестра. Полученные деньги Ходунова передавала ему, отдавая половину каждой суммы.

За вознаграждение сотрудники оформляли государственный кадастровый учет и регистрировали права на недвижимость даже в тех случаях, когда для этого не было полного набора необходимых документов. Кроме того, они не проверяли подлинность документов и достоверность указанной в них информации.

Дмитрия Люсова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 550 тыс. рублей. Ему также на пять лет запретили занимать должности в госорганах.



Анастасии Ходуновой назначили 7,5 года лишения свободы, но исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет.