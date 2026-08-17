Сотрудников Росреестра в Темрюке приговорили к 9 и 7,5 годам за взятки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До 9 лет колонии получили сотрудники Росреестра в Темрюке по делу о взятках

17 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Темрюкский районный суд вынес приговор сотрудникам местного отдела Росреестра. Дмитрия Люсова и Анастасию Ходунову признали виновными в получении взяток.

Ходунова, работавшая ведущим специалистом-экспертом, регулярно получала деньги за решение вопросов, связанных с оформлением недвижимости. Сумма одной взятки начиналась от 30 тыс. рублей.

Вместо шоу — уголовное дело:

Она действовала вместе с Люсовым, который на тот момент был заместителем начальника Темрюкского отдела Росреестра. Полученные деньги Ходунова передавала ему, отдавая половину каждой суммы.

За вознаграждение сотрудники оформляли государственный кадастровый учет и регистрировали права на недвижимость даже в тех случаях, когда для этого не было полного набора необходимых документов. Кроме того, они не проверяли подлинность документов и достоверность указанной в них информации.

Дмитрия Люсова приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 550 тыс. рублей. Ему также на пять лет запретили занимать должности в госорганах.

Анастасии Ходуновой назначили 7,5 года лишения свободы, но исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет.

Как писали Юга.ру, житель Приморско-Ахтарского района получил 7,5 года колонии за смертельное избиение жены на глазах у детей.

Взятка Деньги Коррупция Росреестр Темрюкский район Тюрьма

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