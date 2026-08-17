Топливный дефицит в России может усилиться в сентябре из-за ремонтов НПЗ — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Эксперты считают, что в сентябре рынок топлива в России может столкнуться с новым дефицитом

17 августа «Коммерсантъ» сообщил, что нехватка топлива на российском рынке может стать более заметной уже в сентябре. Причиной станут плановые ремонты крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые совпадут с традиционным осенним ростом спроса на бензин и дизель. Об этом изданию рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Дополнительным фактором станет сокращение поставок из Беларуси. На Новополоцком НПЗ также запланированы ремонтные работы, из-за которых объемы отгрузки топлива в Россию могут снизиться.

Проверили бензин на трассе А-289 Краснодар — Анапа:

По оценкам экспертов, особенно сильно сокращение белорусских поставок может отразиться на Поволжье. Регион в значительной степени зависел от топлива с этого завода. Снижение объемов поставок может привести и к тому, что горючего станет меньше у трейдеров и независимых автозаправочных станций.

Часть недостающих объемов могут компенсировать поставки из Индии. Однако, по мнению источников, индийское топливо не попадет в полном объеме на открытый рынок.

Еще одним фактором остаются атаки на НПЗ.

При этом стоимость бензина в России продолжает расти. С начала года у крупных нефтяных компаний цена АИ-92 увеличилась на 4,98%, а АИ-95 — на 4,82%. У независимых участников рынка рост оказался значительно выше: АИ-92 подорожал на 39,56%, а АИ-95 — на 44,63%.

Как писали Юга.ру, в начале июля Индия стала новым поставщиком бензина для России.

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